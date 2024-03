Inflation - war da was? Die Anleger haben die höher als erwartet ausgefallene Kerninflationsrate im Februar in den USA am Dienstag blitzschnell abgehakt und bei Aktien zugegriffen. Amazon ging mit einem Plus von zwei Prozent aus dem Handel und könnte die Konsolidierung bald beenden. Goldman Sachs ist optimistisch."Bei Amazon zieht das Momentum an, es baut sich um ein paar Schlüsselthemen herum auf", so Goldman Sachs in ihrer Studie vom Montag. "Wir beobachten ein stärkeres AWS-Wachstum, eine linearere ...

