DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf fest - Großhandelspreise im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Mittwoch gegen 8.30 Uhr 27 Ticks höher bei 133,4 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 133,18 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 133,47, das -tief bei 133,13 Prozent. Umgesetzt wurden 31.007 Kontrakte. Die deutschen Großhandelspreise zeigen weiter nach unten, was die Stimmung stützt.

Aus technischer Sicht liegt laut Helaba bei 133,95 bis 134,15 eine Widerstandszone, bei 132,74 eine Unterstützung.

March 13, 2024 03:37 ET (07:37 GMT)

