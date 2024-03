Krypto News: Vorsicht! Token-Unlocks - diese Altcoins könnten jetzt fallen

Kleinere Rücksetzer werden aktuell umgehend gekauft. Dieser Trend zeigt sich insbesondere beim Bitcoin. Nachdem es gestern zwischenzeitlich moderate Kursverluste bei BTC gab, kamen die Käufer zurück. Aktuell notiert der Bitcoin Kurs unweit von 73.000 US-Dollar und erreichte direkt das nächste Allzeithoch. Auf Wochensicht stehen hier immer noch Kursgewinne von rund 10 Prozent zu Buche.

Auch Altcoins zeigen sich stabil. Hier bleiben ebenfalls drastische Gewinnmitnahmen aus. Vielmehr konsolidieren zahlreiche Altcoins bullisch und nähern sich neuen Verlaufshochs.

Relevant könnten in den nächsten Tagen auch einige Token-Unlocks sein. Denn hier werden alte Token freigeschaltet, die bis dato gesperrt waren. Ergo können die Halter ihre Token erstmals öffentlich handeln, sprich verkaufen. Wer hier im Presale als Ankerinvestor agierte oder als Teammitglied Zuteilungen erhielt, dürfte mitunter deutlich in der Gewinnzone verharren. Dann werden Gewinnmitnahmen wahrscheinlicher, was den Kurs belasten könnte.

Daher ist es für Investoren nicht verkehrt, einen Blick auf die neuen Token-Unlocks zu werden. Bei den folgenden Projekten könnten in den nächsten Tagen volatile Entwicklungen drohen.

Major token unlocks coming in the next few weeks. Expect volatility if you hold any of these. pic.twitter.com/8xod4gVjqH - Patrick Scott | Dynamo DeFi (@Dynamo_Patrick) March 11, 2024

Krypto-Analyse: Token-Unlocks als wichtiges Kriterium

Die Auswirkungen eines Token-Unlocks auf den Kryptomarkt sind schwer vorhersehbar und hängen von zahlreichen Faktoren ab. Der Umfang des Unlocks, also die Menge der freigegebenen Tokens, spielt eine entscheidende Rolle. Auch die Gruppe der Empfänger, ob es sich um frühe Investoren, Entwickler oder Berater handelt, beeinflusst den Markt. Der ursprüngliche Investitionspreis der Tokens kann die Entscheidungen der Halter beeinflussen, Gewinne mitzunehmen oder zu halten, basierend auf den aktuellen Marktpreisen und ihren Erwartungen. Darüber hinaus sind die Zukunftsaussichten des Projekts, wie die Entwicklung der Technologie und das Erreichen von Meilensteinen, wichtige Faktoren.

Sicher ist jedoch, dass Token-Unlocks fast immer zu einer erhöhten Volatilität führen. Diese Volatilität birgt sowohl Chancen als auch Risiken. Für Anleger ist es daher von entscheidender Bedeutung, Token-Unlocks in ihre Analyse einzubeziehen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Arbitrum (ARB)

Arbitrum ist die führende Ethereum-Layer-2-Skalierungslösung, die massiv von dem heutigen Dencun-Upgrade bei Ethereum profitieren dürfte. Nun steht bei Arbitrum jedoch eine massive Kapitalverwässerung bevor. Denn aktuell sind nur 16 Prozent des Total Supplies im Umlauf. Nun wird es zum Wochenende den nächsten Token-Unlock geben, mit 1,11 Milliarden ARB Token. Damit werden rund 2,3 Milliarden US-Dollar Token am 16. März mit einem "Cliff Unlock" entsperrt.

Während viele Anleger hier eine Short-Position eingehen und eher auf Gewinnmitnahmen ob der signifikanten Kapitalverwässerung setzen, halten andere Analysen sogar eine bullische Entwicklung für möglich.

On the 16th of March,

the Arbitrum supply increases dramatically.



Unlocks:

1. 674m ARB - Team

2. 438m ARB - Investors



The last time I saw such a huge supply unlock during a bullmarket of comparatively large cap coin was with Solana during the previous cycle.



It ended up… pic.twitter.com/HSJG7WXbzu - JJcycles (@JJcycles) March 3, 2024

Pixels (PIXEL)

Auch bei Pixels kommt es in der nächsten Woche zu einem Unlock-Event, das insgesamt 7 Prozent des Total Supplies freischalten und damit rund 45 Millionen US-Dollar auf den Markt bringen wird. Weiterhin sind hier erst 15 Prozent des Total Supplies im Umlauf - über die nächsten Monate und Jahre stehen hier zahlreiche Unlocks an.

Wenn im Jahr 2024 wieder Momentum in den Play-2-Earn-Sektor zurückkommt, könnte bei Pixels ein spannendes Narrativ entstehen.

ApeCoin (APE)

Im Vergleich zur aktuellen Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden US-Dollar wirkt dabei das nächste Unlock-Event beim ApeCoin eher als überschaubar. Denn hier werden APE im Wert von rund 36 Millionen US-Dollar am 17. März freigeschaltet. Dies macht dann rund 2,5 Prozent des zirkulierenden Angebots aus. Damit wirkt der Token-Unlock beim ApeCoin nicht wirklich imstande, den Kurs nachhaltig zu beeinflussen.

Dennoch ist Kritik an Token-Unlocks von YugaLabs omnipräsent. Denn hier sehen die Halter des ApeCoins mitunter wenig Fortschritte, bis auf die ständigen Token-Unlocks.

Make sure to hold as much @apecoin as possible so that @yugalabs can dump $35 million dollars worth of it on you every single month. pic.twitter.com/9slo3yU4Mv - PAULY (@Pauly0x) March 13, 2024

Letzte Chance: AI Krypto-Presale endet in vier Tagen

Wer weiterhin überdurchschnittliche Renditechancen sucht, könnte auch Krypto-Presales aktuell in die Analyse einbeziehen.

Scotty the AI steht kurz vor dem Abschluss des Presales, der eine einzigartige Gelegenheit für Investoren darstellt, sich an einem Projekt zu beteiligen, das das Beste aus zwei Welten vereint: nämlich dem unterhaltsamen Appeal von Meme-Coins und die tiefe Funktionalität von Utility Token, basierend auf KI-Technologie. In rund fünf Tagen endet diese Chance, bevor der öffentliche Handel beginnt. Das innovative Krypto-Projekt verspricht, durch eine spannende Synthese aus Unterhaltung und fortschrittlicher KI-Technologie, die Sicherheit in der Blockchain-Technologie zu revolutionieren und sie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. In einer Welt, in der Sicherheitsrisiken eine kontinuierliche Herausforderung darstellen, möchte Scotty the AI diese Risiken mit fortschrittlichen Algorithmen bekämpfen, die komplexe Muster und Anomalien erkennen.

Zum Scotty the AI Presale

Mit einem bereits im Presale generierten Kapital von über 9 Millionen US-Dollar zeigt sich ein starkes Vertrauen der Investoren in das Projekt. Diejenigen, die frühzeitig teilnehmen, profitieren nicht nur von den fixen, günstigen Preisen, sondern auch von attraktiven Staking-Renditen. Da der Vorverkauf bald endet, ist jetzt der Moment, um von dieser einzigartigen Investitionsmöglichkeit Gebrauch zu machen, bevor Scotty the AI in die nächste Phase übergeht und im öffentlichen Handel möglicherweise schon teurer bewertet wird. Denn Scotty the AI trifft den Hype um AI Krypto und Meme-Coins par excellence.

Zum Scotty the AI Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.