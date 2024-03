Seit dem Tief Ende Oktober 2023 hat die Aktie von SÜSS Microtec in der Spitze über 180 Prozent an Wert zugelegt. Kein Wunder: Die Halbleiter-Zulieferer gilt in Branchenkreisen als KI-Profiteuer. In der vergangenen Woche folgte ein scharfer Rücksetzer. Mit Blick auf den Kurszettel, scheinen die KI-Bullen aber schon wieder zu zugreifen. Nach dem Mehrjahreshoch bei 41,95 Euro am vergangenen Donnerstag ist der Aktienkurs von SÜSSs Microtec deutlich gefallen. Analyst Tim Wunderlich von Hauck & Aufhäuser ...

