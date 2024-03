Der Bitcoin hat gestern schon wieder ein neues Allzeithoch verzeichnet. Die Analysten von Bernstein sind nun mehr denn je davon überzeugt, dass die Kryptowährung bis Mitte 2025 150.000 US-Dollar erreichen wird. Die Analysten prognostizieren auch, dass Bitcoin nach dem nächsten Halving "ausbrechen" wird und bekräftigen trotz fallender Aktienkurse ihre bullische These für einige Minenunternehmen. Bernstein bekräftigte das Kursziel von 150.000 US-Dollar für die weltweit größte Kryptowährung und verwies auf die boomenden Zuflüsse in börsengehandelte Fonds (ETFs). Nach Ansicht der Analysten sollten Anleger Bitcoin-Mining-Aktien kaufen, um an der bevorstehenden Rallye teilzuhaben. "Wir glauben, …