DJ MÄRKTE EUROPA/DAX knackt 18.000er Marke - Zalando plus 17%

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die 18.000er Marke ist gefallen: Zur Eröffnung steigt der deutsche Leitindex um 0,1 Prozent auf 18.001 Punkte und setzt damit seine Rekordjagd fort. Aktuell notiert der DAX kaum verändert knapp unterhalb der 18.000er Marke. Der Euro-Stoxx-50 legt um 0,2 Prozent auf 4.987 Punkte zu. "Die Chancen auf weiter steigende Kurse sind gut", so ein Marktteilnehmer. Der am Freitag anstehende "Große Hexensabbat" an den Terminbörsen mit dem Verfall der März-Futures und -Optionen dürfte wie so häufig den Trend verlängern. Größter DAX-Gewinner sind Zalando, die um 17 Prozent nach oben schießen.

Störfeuer ist nicht in Sicht: Die Vorlagen von den US-Börsen sind günstig, die asiatischen Börsen tendieren in engen Grenzen uneinheitlich, der Euro stabilisiert sich nach dem jüngsten Rücksetzer schon wieder, und auch der Rententerminmarkt zeigt sich am Morgen in einer stabilen Verfassung.

Aus Sicht der Charttechnik sind im DAX nun auch Kursziele jenseits der 18.000er Marke realistisch. So hat Jörg Scherer von HSBC Trinkaus bereits zu Wochenbeginn die Marke von 18.375 Punkten als Anlaufziel der Bewegung ausgemacht. Abgeleitet hat er das Kursziel aus der Formation des KDAX, für den er ein Ziel von 7.250 Punkten sieht. "Übertragen auf den DAX-Performanceindex führt das äquivalente Kurspotenzial zu einem Anlaufziel bei 18.375 Punkten", so der HSBC-Marktanalyst.

Auch die Vorlagen für Technologiewerte sind nun wieder günstig. Die Nasdaq-Indizes haben ihren Schwächeanfall schon wieder beendet und sind deutlich gestiegen. Das dürfte auch die Stimmung für europäische Techs stützen, heißt es. Positiv gesehen wird auch die starke Erholung von Nvidia und damit auch des Halbleitersektors. Der europäische Technologie-Index zieht um 0,4 Prozent an.

Deutlich stärker zeigt sich der Einzelhandelsindex mit einem Plus von 2,4 Prozent. In Madrid steigen Inditex nach ihren Zahlen um 3,3 Prozent. Die Zahlen haben überwiegend die Erwartungen getroffen, das Unternehmen bleibt auf Wachstumskurs.

Zalando plus 17 Prozent - Eon plus 5%

Viel stärker legen Zalando zu. "Der Ausblick liegt im Rahmen der Erwartungen, die ergänzenden Zahlen zum vergangenen Jahr auch", so ein Marktteilnehmer. Dabei sei das vierte Quartal operativ relativ gut verlaufen. Zalando will ab sofort eigene Aktien zurückkaufen, das Programm hat ein Volumen von bis zu 109,3 Millionen Euro und soll spätestens am 26. Juli enden.

Eon gewinnen nach ihren Zahlen gut 5 Prozent. Das operative Gewinnziel von 8,8 bis 9 Milliarden Euro auf Basis des bereinigten EBITDA liegt über den Erwartungen.

Darüber hinaus ist es relativ ruhig im DAX. Adidas und VW verändern sich nach ihren endgültigen Zahlen nur wenig.

In der zweiten Reihe spricht ein Marktteilnehmer mit Blick auf Fraport von guten Zahlen. Sowohl die Passagierzahlen als auch das Frachtaufkommen haben im Februar deutlich zugelegt, das Frachtaufkommen um 4,7 Prozent und die Passagierzahl in Frankfurt um 12,9 Prozent. "Andererseits belastet die Streikwelle die Stimmung, und eine Entspannung ist hier nicht in Sicht", so ein Marktteilnehmer. Der Kurs gewinnt trotzdem 0,8 Prozent.

Klöckner & Co gewinnen gut 5 Prozent. Der Ausblick trifft auf ein positives Echo. "Der Turn-around setzt sich durch", so ein Marktteilnehmer.

Grand City unter Druck

Grand City geben dagegen 4 Prozent ab. Der Dividendenausfall von Grand City drückt auf den Kurs, die anderen Branchenwerte zeigen sich aber stabil. Grand City hat das Portfolio um 9 Prozent abgewertet. Am Dienstag hatte bereits ein deutlicher Kursrückgang von TAG Immobilien nach schwachen Zahlen die Branchenstimmung belastet.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.986,56 +0,1% 3,36 +10,3% Stoxx-50 4.383,57 -0,1% -5,65 +7,1% DAX 17.972,73 +0,0% 7,62 +7,3% MDAX 26.386,47 -0,1% -21,82 -2,8% TecDAX 3.459,05 -0,1% -5,06 +3,6% SDAX 14.039,87 +0,3% 39,92 +0,6% FTSE 7.753,59 +0,1% 5,78 +0,2% CAC 8.094,85 +0,1% 7,37 +7,3% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,30 -0,03 -0,27 US-Zehnjahresrendite 4,14 -0,02 +0,26 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:40 Uhr Di, 17:06 % YTD EUR/USD 1,0929 +0,0% 1,0926 1,0918 -1,0% EUR/JPY 161,47 +0,1% 161,40 161,33 +3,8% EUR/CHF 0,9600 +0,1% 0,9593 0,9589 +3,5% EUR/GBP 0,8541 +0,0% 0,8542 0,8542 -1,5% USD/JPY 147,74 +0,1% 147,69 147,77 +4,9% GBP/USD 1,2795 +0,0% 1,2791 1,2780 +0,6% USD/CNH (Offshore) 7,2020 +0,2% 7,1961 7,1884 +1,1% Bitcoin BTC/USD 73.639,67 +3,4% 72.755,63 71.664,45 +69,1% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,64 77,56 +0,1% +0,08 +7,3% Brent/ICE 82,17 81,92 +0,3% +0,25 +7,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 25,335 24,90 +1,7% +0,44 -22,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.158,79 2.158,78 +0,0% +0,01 +4,7% Silber (Spot) 24,21 24,14 +0,3% +0,07 +1,9% Platin (Spot) 931,60 926,43 +0,6% +5,18 -6,1% Kupfer-Future 3,97 3,93 +0,9% +0,03 +1,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

March 13, 2024 04:32 ET (08:32 GMT)

