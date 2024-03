© Foto: ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique - picture alliance



Die Erholungsrallye chinesischer Aktien ist am Mittwoch ins Stocken geraten, die Börse in Hongkong notiert nahezu unverändert. Einem Highflyer gelingt es jedoch, seine Kursgewinne auszuweiten.Die Aktie des E-Fahrzeugherstellers Li Auto ist eine der derzeit dynamischsten China-Aktien. Dem Youngster im Geschäft mit alternativen Antrieben gelingt, was vielen anderen Konkurrenten derzeit nicht gelingt: Kursgewinne - und das nicht zu knapp, die Aktie nimmt Kurs auf neue Mehrjahres- und damit Allzeithochs! Starke Zulassungszahlen befeuern Kursentwicklung Mit Kursgewinnen von knapp vier Prozent setzt sich das Papier am Mittwochmorgen an die Spitze des in Hongkong gehandelten Hang-Seng-Index und …