Wien / Österreich (pta/13.03.2024/10:00) - * Frequentis optimiert das Aeronautical Message Handling System (AMHS) für die Airports Authority of India (AAI) * Die Lösung an zwei Hauptstandorten in Mumbai und New Delhi steht für unübertroffene Leistung und Stabilität * Mit über 60 Standorten und 200 Benutzerterminals handelt es sich um eine der größten AMHS-Installationen für einen einzigen Kunden weltweit

Dieses bemerkenswerte Projekt zeichnet sich durch eine Reihe hochmoderner Funktionen aus, insbesondere durch ein verbessertes dynamisches Datenbanksystem, erweiterte Zugangspunkte für Benutzer:innen-Terminals, sowie eine höhere Leistung und Ausfallsicherheit. Mit mehr als 60 Standorten an abgelegenen Orten und rund 200 Benutzer:innen-Terminals wird dieses Projekt eine erhöhte Leistung und unübertroffene Ausfallsicherheit bieten und ist eine der größten Installationen für einen einzelnen Kunden weltweit.

Dieses Projekt zeigt die Kompetenz von Frequentis im Bereich der Flugverkehrssysteme, gepaart mit der Expertise in der Projektabwicklung und der lokalen Unterstützung durch Partner. In Indien haben Frequentis und der indisch-kanadische Frequentis-Partner Grintex eine einzigartige mobile App entwickelt, um ein nahtloses, eigenständiges Gerät für die Flugplanung zu schaffen. Die bedienungsfreundliche Oberfläche der App gewährleistet einen nahtlosen Übergang für Pilot:innen, Fluglinien und andere Luftraumnutzer:innen, die bereits mit traditionellen Benutzer:innen-Terminals vertraut sind. Dadurch wird der Schulungsbedarf minimiert und die Produktivität maximiert.

Das Potenzial der indischen Luftfahrtindustrie ist angesichts des rasanten Wachstums an Passagier:innen und der steigenden Nachfrage im Luftverkehr immens. Frequentis möchte zu diesem exponentiellen Wachstum durch die Einführung seiner hochmodernen Air-Traffic-Management-Lösungen beitragen.

"Wir freuen uns, mit indischen Partnern zusammenzuarbeiten und die nationale Vision eines robusten und autarken Flugverkehr-Ökosystems voranzutreiben. Frequentis wird sein Know-how und seine Innovationskraft einsetzen, um Indien auf dem Weg zu einem sichereren, effizienteren und technologisch fortschrittlichen Luftraum zu unterstützen", so Constantin von Reden, Geschäftsführer bei Frequentis Comsoft und Mitglied des Frequentis ATM Executive Board.

Über FREQUENTIS

Frequentis ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bahn, Schifffahrt). Mit einem Marktanteil von 30% ist die Gruppe Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Global führend ist Frequentis auch im Informationsmanagement und bei Nachrichtensystemen für die Luftfahrt.

Als Weltkonzern mit etwa 2.200 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften und Repräsentant:innen in über 50 Ländern, der Firmensitz ist in Wien. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden an mehr als 45.000 Arbeitsplätzen in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2022 wurde ein Umsatz von EUR 386,0 Mio. und ein EBIT von EUR 25,0 Mio. erwirtschaftet.

Dort, wo Frequentis-Systeme zum Einsatz kommen, sind Menschen für die Sicherheit anderer Menschen und Güter verantwortlich. Lösungen zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Über FREQUENTIS Comsoft

Frequentis Comsoft ist seit 2016 das Kompetenzzentrum der Frequentis-Gruppe für AMHS, AIM, Surveillance-Technologien und ATM-Systeme. Frequentis Comsoft bietet softwarezentrierte Lösungen, welche einen Großteil der Surveillance-Datenkette abdecken: von der Verteilung und Verarbeitung bis hin zur Anzeige.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

