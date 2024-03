Mladá Boleslav (ots) -› Jahrespressekonferenz findet am Freitag, den 15. März, ab 10:00 MEZ statt› Škoda überträgt die Veranstaltung live auf dem Škoda Storyboard (https://www.skoda-storyboard.com/en/), den offiziellen Social Media-Kanälen des Unternehmens sowie auf der deutschen Škoda Website (https://www.skoda-auto.de/)› Škoda Auto zeigt erste Eindrücke der Designstudie eines neuen ElektrofahrzeugsAm kommenden Freitag ab 10:00 MEZ präsentiert Škoda Auto seine Finanzkennzahlen für das Jahr 2023 und gibt Einblicke in laufende Entwicklungen sowie strategische Pläne. Darüber hinaus ermöglicht Škoda Auto eine exklusive Vorschau auf das Designkonzept eines künftigen batterieelektrischen Modells. Die ersten Interieurskizzen stehen ab sofort auf dem Škoda Storyboard (https://www.skoda-storyboard.com/en/) und den offiziellen Social Media-Kanälen des Unternehmens bereit.Škoda Auto überträgt die Jahrespressekonferenz live aus Mladá Boleslav. Im Anschluss an die Online-Präsentation erhalten Medienvertreter in einer Q&A-Session die Gelegenheit zum direkten Austausch mit dem Vorstand.Fragen können im Voraus per E-Mail an media@skoda-auto.cz sowie während des Livestreams bis zum Beginn der Q&A-Session über Sli.do eingereicht werden.Datum: Freitag, 15. März, ab 10:00 MEZKanäle für den Livestream:Škoda Storyboard: https://www.skoda-storyboard.com/en/YouTube: https://youtube.com/live/_y_DusQZuWIX: https://x.com/skodaautonewsŠkoda Website: https://www.skoda-auto.deEmbed code:Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5734118