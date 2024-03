Kühlungsborn (ots) -Mehr als 25 Jahre Gastgebertradition - für das Europa Hotel Kühlungsborn ist das nicht nur Geschichte. Es ist Verpflichtung - gegenüber den Gästen, die im Vier-Sterne-Superior-Haus einen entspannten Ostseeurlaub genießen wollen, und gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.Das Management des Hotels um Eigentümer Axel Matzkus handelt in der Überzeugung, dass zufriedene Beschäftigte essenziell dafür sind, dass Gäste sich willkommen und gut betreut fühlen. Deshalb legt das Europa-Hotel Kühlungsborn mit seinen 115 Zimmern, Junior Suiten und Suiten im Belle Epoque Haupthaus und der Baltic Riviera Dependance großen Wert auf ein wertschätzendes Arbeitsumfeld und ein familiäres Miteinander.Für Auszubildende ist der dynamische Hotelbetrieb ein abwechslungsreicher Arbeitsplatz, der fast täglich neue Herausforderungen mit sich bringt. Darüber hinaus gibt es in der Branche überdurchschnittliche Karrierechancen. In dem fordernden, aber auch fördernden Arbeitsumfeld können Berufsanfänger ihre eigenen Ideen einbringen. Sie übernehmen frühzeitig Verantwortung und treffen erste eigene Entscheidungen im beruflichen Alltag. Sie lernen, effizient zu arbeiten, und dass der respektvolle und zugewandte Umgang mit jedem Gast für alle ein Gewinn ist.Allein Umgebung und Ambiente des Europa Hotels Kühlungsborn sprechen für einen attraktiven Arbeitsort. Kühlungsborn ist eines der traditionsreichsten Seebäder an der Ostsee. Viele historische Gebäude im Stil der Bäderarchitektur prägen noch heute das Stadtbild. Der Charme der damaligen Epoche verbindet sich mit dem Komfort der heutigen Zeit. Das Meer, sechs Kilometer feiner Sandstrand, ein Bootshafen mit einer quirligen Flaniermeile und exklusiven Geschäften machen Kühlungsborn zum größten Bade- und Erholungsort Mecklenburgs. Wer möchte nicht gerne dort arbeiten, wo andere sich nach Herzenslust erholen? Zwischen Rostock und Wismar gelegen, ist der beliebte Urlaubsort aus den Ballungsgebieten Hamburg und Berlin heraus sehr gut erreichbar.Die Mitarbeiter im Europa-Hotel Kühlungsborn pflegen eine warmherzige und serviceorientierte Willkommenskultur. Grundlage dafür ist eine familiäre Arbeitsatmosphäre, der Zusammenhalt im Team und eine faire Bezahlung. Das Haus, das direkt an der Strandpromenade und in unmittelbarer Nachbarschaft zur Seebrücke liegt, bietet übertarifliche Löhne und umfangreiche Sozialleistungen. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen Unterkünfte in zwei Personalhäusern zur Verfügung. Wer sich eine eigene Wohnung nehmen möchte, erhält Hilfe durch das Hotelmanagement. Die tagtäglichen Mahlzeiten können unentgeltlich in der Personalkantine eingenommen werden. Es gibt dort auch die Möglichkeit, in der angeschlossenen Küche selbst zu kochen.Die Beschäftigten werden an ihren Geburtstagen mit einer besonderen Wertschätzung bedacht. An diesen Tagen gibt es ein Überraschungsgeschenk vom Management.Darüber hinaus profitieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom hauseigenen Familiy & Friends-Programm. Sind sie selbst Gast im eigenen Haus, etwa in der Brasserie Belon's Seafood, Sushi & Oyster Bar, dem American Steakhouse oder im "Baristas", das nachmittags Kaffeehaus und abends Cocktailbar ist, dann gibt es für sie einen 20-prozentigen Nachlass auf die Preise.Weitere Informationen unter: https://www.europa-hotel.de/Pressekontakt:Europa Hotel Kühlungsborn - Hotelbetriebsgesellschaft mbHOstseeallee 8D-18225 Ostseebad KühlungsbornTelefon: 038293-880info@europa-hotel.dewww.europa-hotel.dePressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Europa Hotel Kühlungsborn - Hotelbetriebsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162955/5734144