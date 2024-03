Hamburg (ots) -In Schottland bereits selbstverständlich, in Deutschland noch ein langer Weg: kostenlose Binden und Tampons auf den Toiletten in allen öffentlichen Einrichtungen. Um die Forderung nach einem freien Zugang zu Periodenprodukten in allen Bildungseinrichtungen Deutschlands auf politischer Ebene zu bekräftigen, hat Plan International vergangene Woche die Kampagne "Another period ist possible" gestartet. Nun geht die Kinderrechtsorganisation noch einen Schritt weiter. Mit der Aktion "Another toilet is possible" richtet sich Plan auch an öffentliche Einrichtungen wie Cafés und Restaurants sowie an weitere Geschäfte: Die Betreiber:innen sind herzlich eingeladen, mit einem Sticker an der Tür zu zeigen, dass sie periodenfreundliche Toiletten mit kostenfreien Menstruationsartikeln anbieten. Das Material, um darauf aufmerksam zu machen, stellt Plan International kostenlos zur Verfügung. Die Sticker-Aktion wird von Partnerorganisationen wie dem Verein Periodensystem unterstützt.Mika, Mitglied des Jugendbeirats von Plan International Deutschland: "Die Periode betrifft mindestens die Hälfte der Gesellschaft und überrascht gerne einmal im Alltag. Öffentliche Toiletten mit sichtbarer Kennzeichnung für kostenfreie Menstruationsartikel sind da eine riesige Erleichterung - bei knappen Finanzen, aber eben auch bei unregelmäßigen und überraschenden Blutungen. Die Aktion ist ein wichtiger Schritt zur Enttabuisierung der Periode."Aufgrund von finanziellen Engpässen keinen ausreichenden Zugang zu Menstruationsartikeln zu haben, nennt sich "Periodenarmut" - ein Thema, das gerade bei Jüngeren in mehrfacher Hinsicht mit Scham behaftet ist. Mit der bundesweiten Mitmachaktion "Another toilet is possible" möchte Plan International die Öffentlichkeit für ein Problem sensibilisieren, das sich mit gutem Willen und relativ einfachen Mitteln nicht nur von der Politik, sondern auch von privaten Betreiber:innen öffentlicher Einrichtungen lösen lässt.Wie groß der Handlungsbedarf auch bei uns in Deutschland ist, hat die 2022 von Plan International veröffentlichte Umfrage "Menstruation im Fokus" gezeigt. Die bundesweite Befragung von 16- bis 49-Jährigen zum Thema Periode machte sehr deutlich, dass wir in Deutschland von Periodengerechtigkeit noch weit entfernt sind. Vor allem Jüngere stellen die monatlichen Kosten für die Menstruationshygiene vor finanzielle Herausforderungen: Ein Drittel der Befragten im Alter von 16 - 24 Jahren gab an, dass die Ausgaben rund um die Periode für sie eine zusätzliche Belastung sind.Alle Informationen zur Kampagne und die Möglichkeit zur Bestellung von kostenlosen Stickern und weiterem Material finden sich unter www.plan.de/anotherperiodPressekontakt:Plan International Deutschland e.V., Kommunikation, Bramfelder Str. 70, 22305 HamburgBarbara Wessel, Pressereferentin, Tel. 040 60 77 16 - 204, presse@plan.deKatharina Hofmann, Referentin Media Relations, Tel. 040 60 77 16 - 248Original-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18591/5734222