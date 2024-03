© Foto: Matthias Bein/dpa



Die Aktie des Anbieters von Kochboxen, HelloFresh, wird am Mittwochmorgen den dritten Tag in Folge mit Gewinnen gehandelt. Damit ist das Papier nach dem historischen Crash in der Vorwoche auf Erholungskurs.Bietet die Aktie damit eine Chance für Anleger oder ist die technische Situation noch zu ungewiss, als dass man sich hier engagieren sollte? Ein Blick in den Chart! //assets.wallstreet-online.de/_media/22033/2024/03/13/hellofresh-d-13032024.png -93 Prozent seit dem Allzeithoch Für den einstigen Pandemiegewinner und seine Anleger war die vergangene Woche nur eine Enttäuschung unter vielen. Die Aktie befindet sich seit dem Allzeithoch im November 2021 auf Talfahrt und hat inzwischen 93 …