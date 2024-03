München (ots) -www.ardmediathek.de/kulturZUKUNFTKI-Experiment "Boom": ARD Kultur lässt Schauspielerinnen mit sprechender KI improvisierenSeit Februar 2024 in der ARD MediathekMit der SciFi-Dramedy "Boom - Eine Band, 1000 Probleme" wirft ARD Kultur einen Blick in die Zukunft des fiktionalen Erzählens und erforscht den Einsatz sprachgesteuerter KI. In einem Kammerspiel, das um einen Streit der fiktiven Girlband "Boom" kreist, trifft das Schauspielensemble (u.a. Alicia von Rittberg und Lea Drinda) auf eine KI, die eigens für die Produktion entwickelt wurde. In Gastrollen dabei: Collien Ulmen-Fernandes, Gülcan Kamps und Eko Fresh."Boom" in der ARD Mediathek und bei ardkultur.de ... (https://www.ardmediathek.de/film/boom-eine-band-1000-probleme/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi9hcmRrdWx0dXItYm9vbS1laW56ZWxzdHVlY2stLzhlNzBiNGQxLTE2NjEtNDVjNy1hMTgwLTFkMWYzOGQ5MTU5NQ)----------------------------------------------------------------------DOKUMENTATIONSuiten für eine verwundete WeltSeit 2. März 2024 in der ARD MediathekFür das Filmprojekt "Suiten für eine verwundete Welt" reist die Cellistin Tanja Tetzlaff an Orte, an denen der Klimawandel bereits Realität ist. Ein musikalisch und visuell bewegendes Plädoyer für mehr Achtsamkeit und Demut gegenüber der Schönheit unseres Planeten. Berückend und bedrückend zugleich."Suiten für eine verwundete Welt" in der ARD Mediathek ... (https://www.ardmediathek.de/video/3satdoku/suiten-fuer-eine-verwundete-welt/3sat/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzM5OWNmNjgwLTAyMmMtNDUyMi04MzEzLWFhNzBhYjQ5N2Y1Zg)----------------------------------------------------------------------ZUM INTERNATIONALEN FRAUENTAGStarke Frauen - starke GeschichtenSeit 6. März 2024 in der ARD MediathekBiopics, Dramen, Kurzfilme über Frauen, die mit ihren spannenden Geschichten und Lebensläufen für Aufmerksamkeit sorgen.----------------------------------------------------------------------MINI-DOKUREIHEShe's musicSeit 6. März 2024 in der ARD Mediathek"She's music" präsentiert vier Songwriterinnen aus Berlin und ihre einzigartigen Sound-Geschichten. Zwischen Authentizität und Inszenierung, mit einem Hauch von Star-Glamour, lotet die Mini-Dokureihe den schmalen Grat zwischen Idealismus und Kommerz aus und pendelt zwischen Gestern und Morgen."She's music" in der ARD Mediathek ... (https://www.ardmediathek.de/sendung/she-s-music/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvc2hlLWlzLW11c2lj)----------------------------------------------------------------------PORTRÄTSandra HüllerAb 11. März 2024 in der ARD MediathekEin Porträt der preisgekrönten Schauspielerin Sandra Hüller. Wie haben die ungewöhnlich vielseitigen Charaktere und Figuren zu ihrem großen Erfolg beigetragen?Das Porträt von Sandra Hüller in der ARD Mediathek ... (https://www.ardmediathek.de/video/doku-und-reportage/die-vielen-gesichter-der-sandra-hueller/br-fernsehen/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzFhZjFjNWRhLWEwMzItNDBlOC04OTVjLTU2MzRlMWQzMzNkZg)----------------------------------------------------------------------FICTION MEETS TALKRocko Schamoni SupershowAb 15. März 2024 in der ARD Mediathek"Rocko Schamoni - der King ist zurück auf den großen Bühnen des Landes! An seiner Seite stehen großartige Gäste und zaubern einzigartige Abende vor begeistertem Publikum!" Ungefähr diesen Satz würde Manager Gereon Klug gerne über seinen Schützling Rocko Schamoni in der Presse lesen. Die Wahrheit ist jedoch weit dramatischer: Der Entertainer, Autor, Regisseur und Musiker Rocko Schamoni ist am Ende. Sein Manager greift deshalb zum letzten Mittel: Kontakte. Prominente sollen helfen, die Hallen wieder zu füllen. Klaas Heufer-Umlauf, Joy Denalane, Linda Zervakis und Charly Hübner entscheiden sich kurzfristig, die "Rocko Schamoni Supershow" für einen Abend zu veredeln. In vier Folgen wird erzählt, wie Rocko Schamoni den Tag vor der eigentlichen Show mit ihnen verbringt. Jede Folge spielt in einer anderen Stadt (Berlin, Stuttgart, Hamburg und Neustrelitz). Die "Rocko Schamoni Supershow" ist ein innovatives Crossover, bei dem Fiction auf Talk trifft. Die Tour ist lediglich inszeniert und bildet den fiktiven Rahmen für tiefsinnige Gespräche mit den Gast-Stars.----------------------------------------------------------------------LITERATURLeipziger BuchmesseAb 21. März 2024 in der ARD MediathekVom "Tatort"-Kommissar Faber alias Jörg Hartmann mit einem hinreißenden Generationen-Porträt seiner Familie über Ex-Fußballprofi Thomas Hitzlsperger mit seinem Plädoyer gegen Schwulenhass im Fußball bis hin zu Bestseller-Autor Alex Capus mit einer Liebeserklärung an das Schreiben und das Leben - die Buchmesse-Gespräche aus Leipzig.ARD Kultur auf Deutschlandtour: "Buch-Lounge" mit Mona Ameziane - der neue Live-PodcastAb 13. März 2024 in der ARD AudiothekFür den Live-Podcast "Buch-Lounge" tourt Moderatorin Mona Ameziane durch die Literaturhäuser Deutschlands. Dort trifft sie inspirierende Autor und Autorinnen sowie Gäste aus der Region. Ab 13. März in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/buch-lounge-mit-mona-ameziane/13169903/), auf ardkultur.de und live auf der Leipziger Buchmesse/LitPop zu erleben. Los geht's mit der Folge aus Göttingen mit den Autorinnen Paula Fürstenberg und Ninia LaGrande."Longreads" - neues Literaturformat mit Helene HegemannAb 26. März 2024 in der ARD MediathekLongreads stehen im Journalismus für lange Erzählungen, die erlauben, tiefer in eine Geschichte einzudringen. Genau das ist das Konzept der neuen, gleichnamigen Literatursendung mit Helene Hegemann. Die Autorin und Regisseurin trifft ihre Gäste in verschiedenen Buchläden und in Hegemanns Stammlokal in Berlin. Gemeinsam sprechen sie über ein Buch, das ihr Leben verändert hat und ihnen viel bedeutet. Mit dabei sind: Journalist und Autor Thilo Mischke, Journalistin und Autorin Samira El Ouassil und Boxerin und Autorin Zeina Nassar. Zunächst sind drei Folgen der Koproduktion von rbb, SWR, und ARD Kultur geplant.----------------------------------------------------------------------FESTIVALInternationale Jazzwoche in BurghausenAb 25. März 2024 in der ARD MediathekRückblick auf die Internationale Jazzwoche in Burghausen mit hochwertigen Acts wie Keziah Jones, Ron Carter, Christian Muthspiel und der coolen junge Trompeterin Laura Jurd. Ob von Übersee oder aus der direkten Nachbarschaft, ob Jazz, Funk oder Reggae, ob Musiklegenden, Nachwuchs oder generationsübergreifende Projekte - die Jazzwoche bietet ein vielfältiges Programm mit musikalischen Glanzlichtern.