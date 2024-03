Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittwoch nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag leicht im Plus geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 17.985 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierte weiter Zalando mit einem Kurssprung von knapp 14 Prozent. Der Online-Modehändler hatte zuvor neue Geschäftszahlen vorgelegt, die bei den Anlegern gut ankamen. Unter anderem verdoppelte der Konzern fast sein operatives Ergebnis. Abschläge wurden dagegen unter anderem bei Porsche, Covestro und Brenntag verzeichnet.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0939 US-Dollar (+0,11 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9142 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 82,92 US-Dollar; das waren 1,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

