In einem von Gewinnmitnahmen geprägten Marktumfeld geriet auch die Allianz-Aktie am Montag zunächst unter Druck. Doch anfängliche Verluste konnten letztlich ausgeglichen werden und zu Handelsschluss erreichte der Titel mit 260,25 Euro ein frisches 52-Wochen-Hoch. Für Aufschwung sorgte das Anlaufend eines neuen Aktienrückkaufprogramms.Angekündigt wurde Letzteres durch die Allianz (DE0008404005) bereits vor einer Weile. Nun wird das Ganze in die Tat umgesetzt und im laufenden Jahr soll dafür bis zu eine Milliarde Euro fließen. Die so ...

