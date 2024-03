© Foto: picture alliance / JOKER | Alexander Stein



Klöckner hat im abgelaufenen Jahr zwar trübe Zahlen eingefahren und die Dividende halbiert - immerhin gibt es aber eine Ausschüttung. Und für die Zukunft zeigt sich der Stahlhändler auch optimistisch.Die Stahlbranche steht vor großen Herausforderungen, wie der jüngste Geschäftsbericht des Stahlhändlers Klöckner belegt. Das Unternehmen mit Sitz in Duisburg hat das Geschäftsjahr 2023 mit einem deutlichen Verlust abgeschlossen. Nach einem Gewinn von 259 Millionen Euro im Vorjahr musste Klöckner für 2023 einen Nettoverlust von 190 Millionen Euro hinnehmen. Die Gründe hierfür liegen in den niedrigeren Stahlpreisen sowie in erheblichen Wertberichtigungen, die im Zuge des Verkaufs der …