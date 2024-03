BNB steuert auf 100 Milliarden Dollar zu - Wird USDT überholt?

Am Kryptomarkt geht es steil bergauf und das führt natürlich auch wieder zu deutlich höherem Handelsvolumen auf den Kryptobörsen wie Binance. BNB, der Coin der BNB Smart Chain, die das Ökosystem rund um Binance darstellt, steigt seit Monaten und hat seinen Wert seit dem Jahreswechsel fast verdoppelt. Inzwischen steuert BNB auf 100 Millionen Dollar zu und könnte damit auch den Stablecoin Tether USDT in Bezug auf die Marktkapitalisierung überholen. Damit dürfte BNB schon bald die drittgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung sein.

Kurs seit Jahresbeginn fast verdoppelt

Während viele der Top 20 Coins in den letzten Wochen immer wieder mit Kurssprüngen im zweistelligen Prozentbereich innerhalb eines Tages für Aufsehen gesorgt haben, ist BNB zwar an einzelnen Tagen nie besonders aufgefallen, gehört am Ende aber doch zu den Top Performern. Allein seit dem Jahreswechsel ist der Kurs um mehr als 88 % gestiegen. Innerhalb der letzten 12 Monate um 91 %, was bedeutet, dass diejenigen, die erst am 1. Januar 2024 eingestiegen sind, nicht wirklich etwas verpasst haben.

(BNB Kursentwicklung seit dem Jahreswechsel - Quelle: Google)

Nach dem jüngsten Kurssprung von 12 % kommt BNB auf eine Marktkapitalisierung von 88 Milliarden Dollar, während der Stablecoin USDT auf über 100 Milliarden Dollar kommt. Schon in den nächsten Wochen könnten die beiden ihre Plätze im Krypto-Ranking tauschen und BNB der drittgrößte Coin nach Marktkapitalisierung werden. Gründe für den Anstieg gibt es viele. Neben der Tatsache, dass Bitcoin Tag für Tag neue Höchststände erreicht, was sich auf den gesamten Markt positiv auswirkt, sind es vor allem auch Coins von Kryptobörsen, die zu den großen Gewinnern gehören. Außerdem tut sich im BNB Smart Chain Ökosystem einiges, wodurch Investoren optimistisch gestimmt werden.

Auch diejenigen, die beim Allzeithoch im Jahr 2021 eingestiegen sind, sitzen inzwischen nur noch auf einem Verlust von 14 %. Aufgrund der aktuellen Dynamik am Markt ist davon auszugehen, dass der Kurs heuer noch weit über das bisherige ATH von 690 Dollar steigen wird. Experten gehen von einer Kurssteigerung bis auf 1.400 Dollar in den nächsten Monaten aus.

Diese Prognosen könnten sogar noch weit übertroffen werden, wenn man bedenkt, dass für Bitcoin inzwischen sogar schon Kursziele von mehr als 500.000 Dollar bis Ende nächsten Jahres ausgesprochen werden. Alles in allem sieht es derzeit also stark danach aus, als könnte es sich lohnen, sein Krypto-Portfolio mit BNB zu diversifizieren. Aber auch jenseits der Top 10 finden sich zahlreiche Kryptowährungen, die in diesem Jahr sogar noch besser als BNB performen könnten. Derzeit deutet zum Beispiel bei Scotty the AI ($SCOTTY) alles auf eine Kursexplosion in den nächsten Tagen hin.

Jetzt mehr über Scotty the AI erfahren.

Scotty the AI: Kurz vor dem Launch

Bei Scotty the AI ($SCOTTY) handelt es sich um eine neue Kryptowährung, die einen Mix aus Meme- und KI-Coin darstellt und damit zwei der heißesten Bereiche im Krypto-Universum abdeckt. Sohl KI-Coins als auch Meme Coins sind in den letzten Wochen durch die Decke gegangen und haben ihren Wert vervielfacht und auch bei $SCOTTY zeigt sich die explosive Stimmung schon vor dem Launch.

(Scotty the AI - Quelle: Scotty-Website)

Innerhalb kürzester Zeit haben Investoren Token im Wert von fast 10 Millionen Dollar gekauft. Für kurze Zeit haben Interessenten noch die Möglichkeit, im Vorverkauf zum Fixpreis einzusteigen, während es nach dem Listing an den Kryptobörsen in wenigen Tagen schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte.

Jetzt $SCOTTY-Website besuchen.

Scotty überzeugt mit einer eigenen Token-Swap-Funktion, die KI nutzt, um die Swaps stets zu den günstigsten Bedingungen zu ermöglichen. Auch ein eigenes Sprachmodell soll integriert werden, das Smart Contracts analysiert und Fehler oder verdächtige Zeilen in Codes erkennt, um Krypto-Scamern das Handwerk zu legen. Auch eine eigene Staking-Funktion ist integriert, wobei die jährliche Rendite (APY) von der Größe des Staking Pools abhängt.

($SCOTTY Staking-Übersicht - Quelle: Scotty-Website)

Da schon während des Presales über 440 Millionen SCOTTY-Token im Staking Pool gebunden wurden, dürfte das Angebot beim Handelsstart an den Kryptobörsen stark begrenzt sein, während die Nachfrage kaum noch zu bremsen ist. Damit wären die idealen Bedingungen für eine Kursexplosion nach dem Launch gegeben. Experten gehen davon aus, dass der Kurs innerhalb kürzester Zeit um mehr als das 10-fache steigen könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $SCOTTY im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.