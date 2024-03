Nächstes Allzeithoch bei Bitcoin: 73.000 Dollar Marke geknackt - So kann es weitergehen

Wer vor einem Monat in Bitcoin investiert hat, hat allen Grund zur Freude. Allein in dieser Zeit ist der Kurs der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung um fast 50 % gestiegen. Um das zu verdeutlichen: Noch vor einem Monat hat der Kurs unter 50.000 Dollar gelegen, während inzwischen mit 73.000 Dollar erneut ein Allzeithoch erreicht wurde. Die Bullen scheinen kein Halten mehr zu kennen und die 100.000 Dollar Marke scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Von einer Korrektur will scheinbar niemand etwas wissen.

Bullen nicht mehr zu stoppen

Alles, was man bisher geglaubt hat, über Bitcoin zu wissen, wurde in den letzten Monaten entkräftet. Bisher hat man immer von 4-Jahres-Zyklen gesprochen, wobei der Kurs erst nach dem Halving ein neues Allzeithoch erreicht hat und im Anschluss sogar noch um ein Vielfaches höher gestiegen ist. Diesmal wurde schon vor dem Halving ein neues Allzeithoch erreicht. Allein im letzten Monat ist Bitcoin um über 46 % gestiegen und hat damit nun auch die 73.000 Dollar Marke überschritten.

(Bitcoin Kursentwicklung im letzten Monat - Quelle: Coinmarketcap)

Inzwischen stellen sich viele die Frage, ob der Bullrun nun nur vorverlegt wurde, oder ob die große Rallye trotzdem erst nach dem Halving beginnt. Die meisten Analysten erwarten zwar eine Korrektur von rund 30 %, wie man sie auch schon früher mitten im Bullrun immer wieder beobachten konnte, langfristig geht die Mehrheit aber trotzdem davon aus, dass ein Bitcoin schon bald weit mehr als 100.000 Dollar kosten wird. Dafür gibt es auch drei gute Gründe.

Halving, ETFs und Zinssenkungen

Während des letzten Bullruns im Jahr 2021 waren die Bedingungen noch andere. Zinsen waren niedrig, sichere Anlagemöglichkeiten wurden dementsprechend auch niedrig verzinst und die Risikobereitschaft der Anleger war höher. Derzeit sind die Zinsen in den USA und in Europa am Höchststand und dennoch ist Bitcoin auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Es wird erwartet, dass sowohl die Europäische Zentralbank EZB als auch die Federal Reserve in den USA die Leitzinsen heuer bereits mehrmals senken, was sich positiv auf den Bitcoin-Kurs auswirken könnte.

(Leitzinsentwicklung USA, Euroraum, Japan & GB seit dem Jahr 2000 - Quelle: Finanzen)

Auch die Spot Bitcoin ETFs, die heuer in den USA zugelassen wurden, könnten dafür sorgen, dass in den nächsten Monaten noch Milliarden von Dollar in den Kryptomarkt gespült werden. Seit Bitcoin an den Börsen handelbar ist und auch institutionellen Anlegern der Einstieg erleichtert wird, haben die Fonds alle Rekorde gebrochen. Noch nie hat ein ETF so schnell 10 Milliarden Dollar AUM (Assets under Management, verwaltetes Vermögen) erreicht wie der Spot Bitcoin ETF von BlackRock. Erst gestern hatten die börsengehandelten Fonds den zweitstärksten Tag gemessen am Handelsvolumen seit der Markteinführung.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist natürlich das Bitcoin Halving. Auch wenn sich noch darüber gestritten wird, ob der Bullrun nun vorgezogen wurde oder nicht, ist man sich darüber einig, dass es nach dem Halving, welches in etwas mehr als einem Monat durchgeführt wird, nochmal zu einer großen Rallye kommt. Die Frage ist nur, ob der Höchststand dann schon Ende dieses Jahres oder Ende 2025 erreicht sein wird.

(Bitcoin Halving Countdown - Quelle: Nicehash)

Alles in allem sieht es derzeit also stark danach aus, als wäre es noch lange nicht zu spät, um einzusteigen und immer noch hohe Gewinne zu erzielen. Manche Experten gehen von Kurszielen von mehr als 500.000 Dollar pro Bitcoin bis Ende nächsten Jahres aus. Wem der Einstieg dennoch zu riskant ist, der muss im bullishen Marktumfeld nicht lange suchen, um zahlreiche Alternativen zu finden, die ebenfalls in den nächsten Wochen durch die Decke gehen könnten. Derzeit setzen Anleger vermehrt auf den neuen Green Bitcoin ($GBTC), da vermutet wird, dass es hier nach dem Launch zu einer Kursexplosion kommt.

Höhere Rendite mit Green Bitcoin ($GBTC) möglich?

Während man bei der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung natürlich schon einige Milliarden Dollar braucht, um den Kurs anzutreiben, reichen bei Coins mit niedrigerer Bewertung oft schon verhältnismäßig niedrige Summen, um den Kurs zu vervielfachen. Derzeit setzen Investoren verstärkt auf Green Bitcoin ($GBTC), der noch im Presale erhältlich ist und erst kurz vor dem Listing an den Kryptobörsen steht. Ein erfolgreicher Vorverkauf kann darauf hindeuten, dass der Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen explodiert. Gewinne von tausenden Prozent sind nach erfolgreichen ICOs (Initial Coin Offerings) keine Seltenheit.

(Green Bitcoin ICO - Quelle: Green Bitcoin)

Innerhalb kürzester Zeit haben Investoren Token im Wert von fast 4 Millionen Dollar gekauft. $GBTC basiert auf der Ethereum Blockchain und profitiert damit sowohl von den Vorteilen von Ethereum als auch von der Bekanntheit von Bitcoin. In der Vergangenheit hat sich bereits oft gezeigt, dass Coins, die an Bitcoin angelehnt sind, schnell um ein Vielfaches steigen können. BTC20, BTC2.0, HPOS10i ($BITCOIN) und viele weitere sind nach dem Start explodiert. Bei Green Bitcoin haben Investoren noch den großen Vorteil, dass der Kurs bis zum Handelsstart an den Kryptobörsen noch mehrfach angehoben wird, wodurch sich bereits ein Buchgewinn bis zum Launch ergibt, der nach dem Listing an den Exchanges noch deutlich höher ausfallen und realisiert werden kann.

