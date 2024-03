Villingen-Schwenningen (ots) -Das Herz einer jeden Kampfsportschule sind die Trainer, die mit Leib und Seele ihre Leidenschaft an ihre Schüler vermitteln. Wenn der Unterricht jedoch nicht stimmt, helfen auch die besten Marketing-Methoden nichts, um als Unternehmen zu wachsen. Falk Berberich hat es sich mit der Falk Berberich Consulting GmbH zur Aufgabe gemacht, Kampfsportschulen in ganz Deutschland bei der Optimierung ihres Angebots sowie der Mitarbeiter- und Kundengewinnung zu unterstützen. Weshalb Inhaber nicht allein auf Marketing setzen sollten und worauf sie achten müssen, um den Schülern ein hochwertiges Training zu bieten, erfahren Sie hier.Kampfsport ist eine Leidenschaft - und die Aufgabe der Lehrer ist es, diese Leidenschaft an ihre Schüler zu vermitteln. Oft ist der Wunsch nach Wachstum für Kampfsportschulen jedoch so groß, dass die Qualität des Unterrichts außen vor gelassen wird - mit fatalen Folgen. "Viele Inhaber konzentrieren sich ausschließlich auf Marketing-Strategien, um neue Schüler anzuziehen. Sie wollen wachsen, an Sichtbarkeit gewinnen und natürlich auch ihren Umsatz vergrößern - und vergessen dabei, die Qualität ihres Unterrichts sicherzustellen", warnt Falk Berberich, Kampfsportler und Geschäftsführer der Falk Berberich Consulting GmbH. "Gerade im Wachstumsprozess werden schnell Lehrer eingestellt, die den Kampfsport eigentlich gar nicht richtig beherrschen. Wer hier nicht rechtzeitig die Spreu vom Weizen trennt, riskiert die Zufriedenheit seiner Schüler und damit auch seinen Ruf.""Mit unserem Consulting-Business kümmern wir uns darum, dass die Kampfsportschulen unserer Kunden ganzheitlich optimiert und zukunftssicher gestaltet werden", so der Unternehmer weiter. Durch seine eigenen jahrelangen Erfahrungen als Kampfsportschulen-Inhaber weiß Falk Berberich, wie schwierig es sein kann, sich ohne Hilfe von Außen gegen die Konkurrenz zu behaupten. Er ist sich allerdings sicher: Mit der richtigen Strategie ist es möglich, als Kampfsportschule in kürzester Zeit zu wachsen und letztendlich Platz für ein leistungsstarkes und optimales Trainer-Team zu schaffen. Wichtig ist jedoch, dass von Anfang an die inneren Werte der Kampfsportschule stimmen - und damit auch das Training, das den Schülern angeboten wird. "In den meisten Kampfsportschulen wird ein Top-Training geboten", berichtet er. "Hin und wieder sieht man jedoch einen Trainer, der offensichtlich nicht ausreichend qualifiziert ist." Dementsprechend wichtig ist es, dass sich Inhaber neben Marketing-Strategien auch der Optimierung ihres Angebots widmen. Wie das geht, hat Falk Berberich anhand der folgenden Tipps zusammengefasst.Tipp 1: Sieh genau hinDas Training der meisten Kampfsportschulen ist gut - sonst hätten sie sich schließlich erst gar nicht etablieren können. Dennoch lassen sich hier und da einzelne Trainer finden, die offensichtlich wenig Erfahrung in dem haben, was sie unterrichten. Durch schnelle Wochenendschulungen sind sie überzeugt, ihren Schülern als Profi den Kampfsport beibringen zu können - doch ihre innerliche Unsicherheit ist leicht zu erkennen. Die Schüler merken schnell, wenn sich ein Trainer seiner Sache nicht sicher ist - schließlich wollen sie von jemandem lernen, der als Profi auch ein bisschen Spaß und Leidenschaft in die Materie bringt.Tipp 2: Unterhalte die LeuteEin guter Trainer weiß nicht nur, was er tut, sondern kann sein Wissen mit Freude an seine Schüler vermitteln. Er muss die Schüler unterhalten und sie herausfordern, damit sie lernen und zufrieden aus dem Unterricht kommen. In seinem Unterricht müssen Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen auf ihre Kosten kommen - und das erfordert Erfahrung und Fingerspitzengefühl.Tipp 3: Unterschätze die Herausforderung durch jüngere Trainer nichtErfahrene Trainer strahlen Ruhe und Selbstbewusstsein aus - im Gegensatz zu jüngeren Trainern, die ihren Lehrstil noch finden müssen. Sie sind für Kampfsportschulen oft eine besondere Herausforderung - die Inhaber müssen hier ganz besonders hinschauen, ob die jungen Trainer auf dem richtigen Weg sind und sie dementsprechend anleiten.Tipp 4: Versetze dich in den KundenWie qualitativ hochwertig und nützlich ein Training tatsächlich ist, bewertet im Endeffekt der Schüler - es schadet also nicht, sich in ihn hineinzuversetzen. Nur auf diese Weise können Inhaber tatsächlich feststellen, was die eigene Zielgruppe braucht und woran noch gearbeitet werden kann. Befinden sich in der Kampfsportschule zum Teil Wettkämpfer und zum anderen Teil Freizeitsportler, kann auf diesem Weg ebenfalls die goldene Mitte der Trainingsintensität gefunden und überprüft werden.Tipp 5: Passe das Training den individuellen Schülergruppen anIn Kampfsportschulen hat man es oft mit verschiedenen Schülergruppen zu tun. Inhaber sollten regelmäßig reflektieren, ob das Team jedem Schüler gerecht wird. Ist das Training zu lasch? Werden die Schüler überfordert? Ist der Umgangston des Trainers angemessen? Werden Eltern von Schülern durch einen rauen Tonfall vielleicht abgeschreckt? Gibt es Trainer, die etwa mit jungen Schülern nicht gut zurechtkommen? Wer sich ein klares Bild von seiner Leistung und seinen Schülern verschafft, kann diese effektiv aufeinander abstimmen - wodurch ein optimales Training entsteht.Mit Falk Berberich die eigene Kampfsportschule auf das nächste Level hebenGuter Unterricht ist damit die Basis einer erfolgreichen Kampfsportschule - doch um diesen zu geben, braucht es auch die richtigen Mitarbeiter. Diese zu gewinnen, fällt vielen Inhabern von Kampfsportschulen nach wie vor schwer. Hier kommt das Angebot von Falk Berberich ins Spiel: Mit der Falk Berberich Consulting GmbH steht er seinen Partnern beratend zur Seite und hilft ihnen dabei, gezielt neue Mitarbeiter zu gewinnen. Hierzu gibt er Inhabern von Kampfsportschulen das nötige Rüstzeug an die Hand, um sich ein starkes Team aufzubauen und ihre Rentabilität durch Digitalisierung zu steigern.Doch auch für Kampfsportschulen, die danach streben, neue Mitglieder zu gewinnen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen, hat Falk Berberich das passende Coachingangebot parat: Im Coaching lernen sie, wie sie sich über gezieltes Onlinemarketing so in Szene setzen. Schon nach wenigen Wochen profitieren seine Partner nicht nur von messbar mehr Mitgliedern, sondern auch einem massiv gesteigerten Kundenwert. Für die Zukunft hat Falk Berberich viel geplant: Er möchte viele weitere Kampfsportschulen darin unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, mehr Mitarbeiter und Mitglieder zu gewinnen und ihre Position am Markt zu stärken. "Renommierte Kampfsportler und Trainer sollen das bekommen, was sie verdienen - und dabei unterstützen wir sie", so Falk Berberich von der Falk Berberich Consulting GmbH abschließend.

Pressekontakt:Falk Berberich Consulting GmbHE-Mail: info@falkberberich.comWebseite: https://www.falkberberich.com/Original-Content von: Falk Berberich Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173778/5734514