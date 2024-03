Berlin (ots) -Sehr geehrte Pressevertreter:innen,unter dem Motto "Celebrating the Global Energy Transition" findet der Berlin Energy Transition Dialogue (BETD) dieses Jahr zum zehnten Mal statt.Angesichts der anhaltenden Klimakrise, die sowohl dringenden Handlungsbedarf als auch Chancen für den Energiesektor weltweit mit sich bringt, führt der Jubiläums-BETD.24 die einflussreichsten CEOs der Industrie, leitende Wissenschaftler:innen, politische Entscheidungsträger:innen und hochrangige Vertreter:innen zahlreicher Regierungen zusammen, um Lösungen für die Klimakrise und Strategien zur Beschleunigung der Energiewende zu diskutieren.Der Erfolg der globalen Energiewende ist wichtiger als je zuvor. Jetzt ist es an der Zeit, unser Engagement für Investitionen in nachhaltige und für alle zugängliche Energiesysteme zu verdoppeln.Die Bundesregierung lädt Sie als Vertreter:in der Presse herzlich ein zum10. Berlin Energy Transition DialogueCelebrating the Global Energy Transition19.-20. März 2024im Auswärtigen AmtWO: Auswärtiges Amt, Eingang Unterwasserstraße 10, 10117 Berlin (Sicherheitskontrolle)WANN: Dienstag, 19. März, (Türen öffnen um 7:00 Uhr, Konferenzbeginn 9:00 Uhr)Über 2.000 Teilnehmer:innen aus mehr als 130 Ländern, mehr als 50 Außen- und Energieminister:innen und Staatssekretär:innen sowie rund 100 hochrangige Redner:innen treffen sich jedes Frühjahr in der deutschen Hauptstadt, um am Berlin Energy Transition Dialogue teilzunehmen.Eine vorherige Anmeldung ist für alle Teilnehmer:innen, einschließlich Journalist:innen, erforderlich und ausschließlich über die Konferenzwebsite möglich unter:https://www.energydialogue.berlin/press-registration/Für inhaltliche Fragen steht Ihnen unsere Pressestelle gerne zur Verfügung.Wir freuen uns darauf, Sie auf dem BETD24 begrüßen zu dürfen.Pressekontakt:PressebüroE-Mail: press@energydialogue.berlinTel.: +49 30 29 777 88-80c/o Bundesverband Solarwirtschaft e. V.EUREF-Campus 1610829 BerlinOriginal-Content von: Bundesverband Solarwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15347/5734547