München (ots) -Junge Zielgruppen auf Augenhöhe erreichen und fit für Stolperfallen auf Social Media machen: Das ist das Ziel des Medienkompetenz-Projekts "jung. engagiert. online". Initiatoren sind die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) und das JFF - Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis in Kooperation mit dem Bayerischen Jugendring (BJR). Heute fiel der Startschuss für die TikTok-Redaktion "RISKANTIK" (https://www.blm.de/de/wir-foerdern/medienkompetenz/projekte/jung-engagiert-online.cfm), das erste Modul des gemeinsamen Projekts. Jetzt sucht die Redaktion Mitglieder aus ganz Bayern, die zwischen 13 und 23 Jahren alt sind. Im Fokus der beiden anderen Module stehen Mikroinfluencer und -influencerinnen sowie Jugendleitungen in Bayern.BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: "Jugendliche werden mittlerweile fast täglich mit Hass und Fake News im Netz konfrontiert, gerade wenn sie Soziale Medien nutzen. Aber wie sollen sie damit umgehen und wie darauf regieren? Wir wollen sie bestärken, sich damit zu beschäftigen - und schlagen deshalb mit "jung. engagiert. online" ein neues Kapitel der Medienbildung auf. Die TikTok-Redaktion ist das beste Beispiel dafür. Wie man die Themen optimal vermittelt, wissen die Jugendlichen selbst am besten. Unsere Rolle ist die einer fachlichen Begleitung und inhaltlichen Unterstützung. Ganz klar: Das ist mutig. Und es kann auch einmal etwas schiefgehen. Aber ich bin optimistisch: dieser Ansatz ist zukunftsweisend!"Kathrin Demmler, Direktorin des JFF: "Ich freue mich sehr, dass wir in starker Kooperation mit BLM und BJR dieses offene Projekt starten können. Es ist nicht selbstverständlich, Jugendlichen die Möglichkeit geben zu können, von Anfang an ganz grundsätzlich zu entscheiden, wohin es gehen soll. Ich bin sicher, wir werden mit einem intensiven Einblick in die medienbezogenen Fragen junger Menschen und spannenden, diskursiven Produkten belohnt - das ist gerade jetzt so wichtig!"Philipp Seitz, Präsident BJR: "TikTok, Instagram-Reels oder Youtube-Shorts sind für Millionen junger Menschen täglich genutzte Medien. 22 Prozent der 12- bis 19-Jährigen gaben bereits 2021 TikTok als wichtigste Nachrichtenquelle an. Für unsere Demokratie ist es deshalb von zentraler Bedeutung, junge User zu einem kritischen und aktiven Umgang mit Social Media zu ermutigen. Besonders spannend ist es, dass das Projekt einen Peer-to-Peer-Ansatz verfolgt undMikroinfluencer und Mikroinfluencerinnen zu Wort kommen lassen wird. "jung. engagiert. online" antwortet auf aktuelle Herausforderungen und ist das ideale Projekt zum richtigen Zeitpunkt!"Alle Informationen zum Projekt "jung. engagiert. online" finden Sie hier (https://www.blm.de/de/wir-foerdern/medienkompetenz/projekte/jung-engagiert-online.cfm).Pressekontakt:Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)Stefanie RegerPressesprecherinTel.: 089 63808-315E-Mail: stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/5734594