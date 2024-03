Berlin (ots) -Neue Skills für eine neue Zeit: Vorstellung TÜV-Weiterbildungsstudie 2024Die Wirtschaft steht in einer konjunkturell schwierigen Zeit mehr denn je unter Anpassungsdruck. Die Unternehmen müssen auf Digitalisierung und KI, die Klimakrise sowie den Arbeits- und Fachkräftemangel reagieren. Gesellschaftliche Trends wie Diversität, die Generation Z und moderne "New Work"-Konzepte beeinflussen die Arbeitswelt. Berufsbilder verändern sich, neue Kompetenzen und Skills sind gefragt. Der beruflichen Weiterbildung kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu.Welchen Stellenwert hat Weiterbildung in den Unternehmen? Welche Kompetenzen werden nachgefragt? Und wie kann die Politik bei der Transformation unterstützen? Diese und weitere Fragen beantwortet die "TÜV Weiterbildungsstudie 2024", für die Forsa im Auftrag des TÜV-Verbands 500 Personalverantwortliche in Unternehmen ab 20 Mitarbeitenden befragt hat.Die Ergebnisse der Studie und unsere politischen Empfehlungen stellen wir bei einer Online-Pressekonferenz vor, zu der wir Sie herzlich einladen.Zeit: 20. März 2024, 10:00 UhrIhr Gesprächspartner ist: Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-VerbandsOnline-Videokonferenz per Microsoft Teams: Bitte hier klicken, um an der Besprechung teilzunehmen. (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_NWQwNDFkNjItMzYzOC00NTUxLTg5Y2QtM2FhOTI1NWMxZTA2%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22250680aa-0dab-43d1-b070-92cfcc6a67cd%22%2C%22Oid%22%3A%221fcff5a8-979d-4a92-9256-612e345503e7%22%7D)Zugang per Telefon: Tel. 069 566 081 262 | Telefonkonferenz-ID: 442 936 177#HINWEIS: TV- und Hörfunk-Redaktionen können sich für die Aufzeichnung von O-Tönen (auch vorab mit Sperrfrist) gerne bei uns melden.Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme kurz per E-Mail an presse@tuev-verband.de. Angemeldete Teilnehmer:innen erhalten die PK-Unterlagen ca. 15 Minuten vor dem Start.Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherTÜV-Verband e. V.Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin030 760095-320, maurice.shahd@tuev-verband.dewww.tuev-verband.de | www.twitter.com/tuevverbandOriginal-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65031/5734599