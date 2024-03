First North Denmark: Change of market segment for instruments issued by Nordea Bank Abp

As from March 14, 2024, the market segment for the instruments specified below will change from CPH Leverage Certificates to CPH Leverage Certificates Extend E. The ISIN codes will remain unchanged. ISIN Long name New market segment as of March 14, 2024 DK0062668869 BEAR AMD X2 NORDNET D1 CPH Leverage Certificates Extend E DK0062668786 BULL AMD X10 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062669321 BEAR AMD X10 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062668513 BULL AMD X8 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062669248 BEAR AMD X8 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062668430 BULL AMD X5 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062668356 BULL AMD X4 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062669164 BEAR AMD X5 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062669081 BEAR AMD X4 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062668943 BEAR AMD X3 NORDNET D1 CPH Leverage Certificates Extend E DK0062671145 BEAR BABA X4 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062670923 BEAR BABA X2 NORDNET D5 CPH Leverage Certificates Extend E DK0062671061 BEAR BABA X3 NORDNET D5 CPH Leverage Certificates Extend E DK0062671228 BEAR BABA X5 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062670683 BULL BABA X2 NORDNET D5 CPH Leverage Certificates Extend E DK0062670410 BULL BABA X3 NORDNET D5 CPH Leverage Certificates Extend E DK0062670840 BULL BABA X5 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062670766 BULL BABA X4 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062673356 BEAR GOOGLE X8 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062672895 BULL GOOGLE X10 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062673273 BEAR GOOGLE X5 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062672705 BULL GOOGLE X8 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062673190 BEAR GOOGLE X4 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062672622 BULL GOOGLE X5 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062673000 BEAR GOOGLE X2 NORDNET D1 CPH Leverage Certificates Extend E DK0062672978 BEAR GOOGLE X3 NORDNET D1 CPH Leverage Certificates Extend E DK0062672549 BULL GOOGLE X4 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062673430 BEAR GOOGLE X10 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062669677 BULL AMAZON X8 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062670170 BEAR AMAZON X5 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062669594 BULL AMAZON X5 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062670097 BEAR AMAZON X4 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062669404 BULL AMAZON X4 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062669917 BEAR AMAZON X3 NORDNET D1 CPH Leverage Certificates Extend E DK0062669834 BEAR AMAZON X2 NORDNET D1 CPH Leverage Certificates Extend E DK0062670337 BEAR AMAZON X10 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062670253 BEAR AMAZON X8 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062669750 BULL AMAZON X10 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062679635 BEAR APPLE X3 NORDNET D1 CPH Leverage Certificates Extend E DK0062679205 BULL APPLE X5 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062679478 BULL APPLE X10 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062679551 BEAR APPLE X2 NORDNET D1 CPH Leverage Certificates Extend E DK0062679122 BULL APPLE X4 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062680138 BEAR APPLE X10 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062680054 BEAR APPLE X8 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062679981 BEAR APPLE X5 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062679718 BEAR APPLE X4 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062679395 BULL APPLE X8 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062671301 BULL FACEBOOK X4 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062672036 BEAR FACEBOOK X4 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062671814 BEAR FACEBOOK X3 NORDNET D1 CPH Leverage Certificates Extend E DK0062671731 BEAR FACEBOOK X2 NORDNET D1 CPH Leverage Certificates Extend E DK0062672465 BEAR FACEBOOK X10 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062671657 BULL FACEBOOK X10 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062672382 BEAR FACEBOOK X8 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062671574 BULL FACEBOOK X8 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062671491 BULL FACEBOOK X5 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062672119 BEAR FACEBOOK X5 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062674248 BEAR INTEL X3 NORDNET D1 CPH Leverage Certificates Extend E DK0062673513 BULL INTEL X3 NORDNET D1 CPH Leverage Certificates Extend E DK0062674164 BEAR INTEL X2 NORDNET D1 CPH Leverage Certificates Extend E DK0062674081 BULL INTEL X10 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062674677 BEAR INTEL X10 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062674594 BEAR INTEL X8 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062673943 BULL INTEL X8 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062674404 BEAR INTEL X5 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062673869 BULL INTEL X5 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062674321 BEAR INTEL X4 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062673786 BULL INTEL X4 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062675567 BEAR MASTERCARD X5 NORDNET CPH Leverage Certificates Extend E D DK0062674834 BULL MASTERCARD X5 NORDNET CPH Leverage Certificates Extend E D DK0062675484 BEAR MASTERCARD X4 NORDNET CPH Leverage Certificates Extend E D DK0062674750 BULL MASTERCARD X4 NORDNET CPH Leverage Certificates Extend E D DK0062675211 BEAR MASTERCARD X2 NORDNET CPH Leverage Certificates Extend E D1 DK0062675138 BEAR MASTERCARD X3 NORDNET CPH Leverage Certificates Extend E D1 DK0062675724 BEAR MASTERCARD X10 NORDNET CPH Leverage Certificates Extend E D DK0062675054 BULL MASTERCARD X10 NORDNET CPH Leverage Certificates Extend E D DK0062675641 BEAR MASTERCARD X8 NORDNET CPH Leverage Certificates Extend E D DK0062674917 BULL MASTERCARD X8 NORDNET CPH Leverage Certificates Extend E D DK0062676888 BEAR MICROSOFT X10 NORDNET CPH Leverage Certificates Extend E D DK0062676615 BEAR MICROSOFT X8 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062676532 BEAR MICROSOFT X5 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062676102 BULL MICROSOFT X10 NORDNET CPH Leverage Certificates Extend E D DK0062676458 BEAR MICROSOFT X4 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062676029 BULL MICROSOFT X8 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062676375 BEAR MICROSOFT X3 NORDNET CPH Leverage Certificates Extend E D1 DK0062675997 BULL MICROSOFT X5 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062676292 BEAR MICROSOFT X2 NORDNET CPH Leverage Certificates Extend E D1 DK0062675807 BULL MICROSOFT X4 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062677183 BULL MICRON X5 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062676961 BULL MICRON X4 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062677936 BEAR MICRON X10 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062677852 BEAR MICRON X8 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062677779 BEAR MICRON X5 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062677696 BEAR MICRON X4 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062677506 BEAR MICRON X3 NORDNET D1 CPH Leverage Certificates Extend E DK0062677340 BULL MICRON X10 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062677423 BEAR MICRON X2 NORDNET D1 CPH Leverage Certificates Extend E DK0062677266 BULL MICRON X8 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062668190 BEAR NETFLIX X5 NORDNET D1 CPH Leverage Certificates Extend E DK0062668000 BEAR NETFLIX X3 NORDNET D1 CPH Leverage Certificates Extend E DK0062667978 BEAR NETFLIX X2 NORDNET D1 CPH Leverage Certificates Extend E DK0062667895 BULL NETFLIX X5 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062667705 BULL NETFLIX X4 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062667622 BULL NETFLIX X3 NORDNET D1 CPH Leverage Certificates Extend E DK0062668273 BEAR NETFLIX X4 NORDNET D1 CPH Leverage Certificates Extend E DK0062678660 BEAR NVIDIA X3 NORDNET D1 CPH Leverage Certificates Extend E DK0062678587 BEAR NVIDIA X2 NORDNET D1 CPH Leverage Certificates Extend E DK0062678314 BULL NVIDIA X10 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062678231 BULL NVIDIA X8 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062678157 BULL NVIDIA X5 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062679049 BEAR NVIDIA X10 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062678074 BULL NVIDIA X4 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062678900 BEAR NVIDIA X8 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062678827 BEAR NVIDIA X5 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E DK0062678744 BEAR NVIDIA X4 NORDNET D CPH Leverage Certificates Extend E For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance telephone +45 3377 0333, or surveillancedk@nasdaq.com