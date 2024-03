Herzogenaurach - Nach einem Verlust 2023 will Deutschlands grösster Sportartikelhersteller Adidas im Sportjahr 2024 mit Fussball-EM und Olympischen Spielen wieder deutlich wachsen. «Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind», kommentierte Konzernchef Björn Gulden am Mittwoch auf der Bilanzpressekonferenz in Herzogenaurach die Entwicklung. «Wir werden adidas wieder zurückbringen.» Dies ...

