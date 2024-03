Die Stromversorgung der Gigafactory von Tesla in Grünheide konnte mittlerweile wiederhergestellt werden, doch zumindest am Dienstag stand die Produktion noch still. Nun schein Elon Musk selbst der Fabrik einen Besuch abstatten zu wollen.Anzeige:Übereinstimmenden Medienberichten zufolge, die sich unter anderem auf Koalitionskreise in Brandenburg beziehen, soll Musk schon heute in Grünheide eintreffen und dort die Fabrik in Grünheide besuchen. Auch ein Treffen mit dem brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke ist wohl angedacht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...