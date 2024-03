DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NUR ZUR VERTEILUNG IN KANADA BESTIMMT. SIE IST NICHT ZUR VERTEILUNG AN NEWSWIRE-DIENSTE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.

Cybin Inc. (NYSE American:CYBN) (Cboe CA:CYBN) ("Cybin" oder das "Unternehmen"), ein im klinischen Stadium tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die psychische Gesundheitsfürsorge durch die Entwicklung neuer und innovativer, auf Psychedelika basierender Behandlungsmöglichkeiten der nächsten Generation zu revolutionieren, freut sich, eine beabsichtigte Privatplatzierung (die "Privatplatzierung") von 348.837.210 Stammaktien am Kapital des Unternehmens (die "Stammaktien") zu einem Preis von 0,43 US-Dollar pro Stammaktie bekannt zu geben, was einem Aufschlag von etwa 17 auf den 10-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs an der Börse NYSE American entspricht. Der gesamte Bruttoerlös aus der Privatplatzierung wird sich voraussichtlich auf 150.000.000 US-Dollar vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen für das Angebot belaufen.

Die überzeichnete Privatplatzierung wird von Deep Track Capital geleitet und beinhaltet Beteiligungen von RA Capital Management, Avidity Partners, Acorn Bioventures, Altium Capital, Logos Capital, Octagon Capital, Rosalind Advisors, Sphera Healthcare und anderen institutionellen Investoren.

Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung soll für bestimmte Arzneimittelentwicklungsaktivitäten der Phase 3 für CYB003, Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden. CYB003 ist ein proprietäres deuteriertes Psilocybin-Analogon, das sich in der Entwicklung für die potenzielle Behandlung von schweren depressiven Störungen (Major Depressive Disorder "MDD") befindet. Wenn CYB003 von der U.S. Food and Drug Administration (der "FDA") zugelassen wird, wäre es das erste bekannte psychedelische Begleitmedikament zur Behandlung von MDD.

Bloom Burton Securities Inc. tritt als Lead Agent für die Privatplatzierung auf, an der auch Haywood Securities Inc. beteiligt ist. Die Privatplatzierung wird voraussichtlich am oder um den 19. März 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich aller erforderlichen behördlichen und börsenrechtlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Cboe Canada und die NYSE American LLC.

In den Vereinigten Staaten werden die Stammaktien im Rahmen einer Privatplatzierung in Übereinstimmung mit den Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der "U.S. Securities Act") angeboten. Das Unternehmen hat zugesagt, alle wirtschaftlich vertretbaren Anstrengungen zu unternehmen, um entweder: (a) vorbehaltlich der Erteilung einer Bestätigung in Kanada für eine Änderung des Kurzform-Basisprospekts des Unternehmens vom 17. August 2023 in der geänderten Fassung vom 22. Dezember 2023 (der "Basisprospekt") und (i) eine Änderung seiner Registrierungserklärung auf Formular F-10 (Aktenzeichen 333-276333), die die vorstehende Änderung des Basisprospekts enthält, zu erstellen, bei der United States Securities and Exchange Commission ("SEC") einzureichen und von dieser für wirksam erklären zu lassen und (ii) einen Prospektnachtrag zum Basisprospekt bei der Ontario Securities Commission und bei der SEC gemäß der Allgemeinen Anweisung II.L des Formulars F-10 einreichen oder (b) eine Registrierungserklärung auf einem anderen Formular einreichen, das für das Unternehmen verfügbar sein könnte, wobei in beiden Fällen der Weiterverkauf der im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Stammaktien durch bestimmte in den Vereinigten Staaten ansässige Käufer qualifiziert ist.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder beanstandet. Diese Pressemitteilung darf weder als Angebot zum Verkauf oder als Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots verstanden werden, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Jurisdiktion stattfinden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Jurisdiktion ungesetzlich wäre. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einem Land dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Qualifizierung oder Registrierung gemäß den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Landes ungesetzlich wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act registriert und diese Wertpapiere dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder auf Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den U.S.-Registrierungsanforderungen und den geltenden Wertpapiergesetzen der U.S.-Bundesstaaten vorliegt.

Über Cybin

Cybin ist ein Biopharma-Unternehmen, das in der klinischen Phase tätig ist und sich zum Ziel gesetzt hat, sichere und wirksame Therapeutika auf psychedelischer Basis zu entwickeln, die den großen ungedeckten Bedarf an neuen und innovativen Behandlungsmöglichkeiten für Menschen, die unter psychischen Erkrankungen leiden, decken.

Cybins Ziel, die psychische Gesundheitsversorgung zu revolutionieren, wird durch ein Netzwerk von Weltklasse-Partnern und international anerkannten Wissenschaftlern unterstützt, deren Ziel es ist, proprietäre Wirkstoffforschungsplattformen, innovative Wirkstoffverabreichungssysteme sowie neuartige Formulierungsansätze und Behandlungsmethoden voranzutreiben. Das Unternehmen entwickelt gegenwärtig CYB003, ein patentrechtlich geschütztes deuteriertes Psilocybin-Analogon zur Behandlung von schweren depressiven Störungen, und CYB004, ein patentrechtlich geschütztes deuteriertes DMT-Molekül zur Behandlung von generalisierten Angststörungen. Cybin verfügt zudem über eine Forschungspipeline mit psychedelisch wirksamen Substanzen.

Cybin wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kanada. Das Unternehmen ist in Kanada, den Vereinigten Staaten, Großbritannien, den Niederlanden und Irland tätig. Aktuelle Informationen zum Unternehmen und weitere Informationen über Cybin erhalten Sie unter www.cybin.com oder folgen Sie dem Team auf X, LinkedIn, YouTube und Instagram.

Warnhinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf das Unternehmen sind zukunftsgerichtete Aussagen und haben einen prognostischen Charakter. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen nicht auf historischen Fakten, sondern auf aktuellen Erwartungen und Prognosen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und unterliegen daher Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "können", "sollten", "könnten", "planen", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "glauben" oder "fortsetzen" oder deren Verneinung oder ähnlichen Varianten zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen auch Aussagen zum Verkauf von Stammaktien im Rahmen der Privatplatzierung, zum Abschluss der Privatplatzierung, zur Verwendung des Nettoerlöses aus der Privatplatzierung und zu den Plänen des Unternehmens, eigene Plattformen zur Entdeckung von Medikamenten, innovativen Medikamentenverabreichungssystemen, neuartigen Formulierungsansätzen und Behandlungsmethoden für psychische Erkrankungen zu entwickeln.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf begründeten Annahmen und Schätzungen der Unternehmensführung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich von ihnen abweichen, da zukunftsgerichtete Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden sind, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen an den Wertpapiermärkten; Erwartungen hinsichtlich der Größe des Marktes für Psychedelika; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsziele zu verwirklichen; Wachstumspläne; politische, soziale und umweltbedingte Unwägbarkeiten; Mitarbeiterbeziehungen; das Vorliegen von Gesetzen und Vorschriften, die auf den Märkten, auf denen das Unternehmen tätig ist, Beschränkungen auferlegen können; die Auswirkungen von Krankheitsausbrüchen auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens; und die Risikofaktoren, die im Bericht der Geschäftsleitung des Unternehmens für den Drei- und Neunmonatszeitraum bis zum 31. Dezember 2023 und im Jahresbericht des Unternehmens für das Geschäftsjahr bis zum 31. März 2023 dargelegt sind, die Sie unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.com und bei der U.S. Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov finden. Auch wenn die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management des Unternehmens für vernünftig hält oder zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für vernünftig hielt, kann das Unternehmen den Aktionären nicht zusichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, da es weitere Faktoren geben kann, die zur Folge haben, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Leser sollten sich nicht über Gebühr auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf Ansichten, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Cybin macht keine medizinischen, therapeutischen oder gesundheitsfördernden Aussagen über die von Cybin angebotenen Produkte. Die FDA, Health Canada oder andere vergleichbare Aufsichtsbehörden haben keine Aussagen über Psilocybin, psychedelische Tryptamine, Tryptaminderivate oder andere psychedelische Verbindungen geprüft. Die Wirksamkeit derartiger Produkte ist nicht durch anerkannte Forschung bestätigt worden. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Verwendung von Psilocybin, psychedelischem Tryptamin, Tryptaminderivaten oder anderen psychedelischen Verbindungen eine Krankheit oder einen Zustand diagnostizieren, behandeln, heilen oder verhindern kann. Hierfür bedarf es strenger wissenschaftlicher Forschung und klinischer Studien. Cybin hat keine klinischen Studien für die Verwendung seiner angebotenen Produkte durchgeführt. Alle Hinweise auf Qualität, Konsistenz, Wirksamkeit und Sicherheit potenzieller Produkte implizieren nicht, dass Cybin diese in klinischen Studien überprüft hat oder dass Cybin derartige Studien abschließen wird. Sollte Cybin nicht in der Lage sein, die für die Kommerzialisierung seines Geschäfts erforderlichen Zulassungen oder Forschungsergebnisse zu erhalten, könnte dies erhebliche negative Auswirkungen auf die Leistung und die Geschäftstätigkeit von Cybin haben.

Weder die Börse Cboe Canada noch die NYSE American LLC haben den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder beanstandet und sind nicht verantwortlich für die Angemessenheit und Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240313714794/de/

Contacts:

Investoren und Medien:

Gabriel Fahel

Chief Legal Officer

Cybin Inc.

1-866-292-4601

irteam@cybin.com oder media@cybin.com