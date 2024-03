© Foto: picture alliance_ASSOCIATED PRESS_Uncredited_Indian spacecraft Chandrayaan_drei



Fliegt hier morgen der Deckel weg? Die Aktie von Futu Holdings steht unmittelbar vor einem großen Ausbruch - und hat am Donnerstag einen wichtigen Kurskatalysator vor Augen.Nach einer langen und kräftezehrenden Talfahrt arbeiten China-Aktien an einem Comeback! Besonders zum Auftakt dieser Handelswoche waren vor allem an der Börse in Hongkong notierte Unternehmen gefragt, der Hang-Seng-Index steigerte sich am Montag und Dienstag um insgesamt fünf Prozent. Am Mittwoch macht nach starken Erstzulassungen vor allem der Tesla- und BYD-Konkurrent Li Auto von sich reden. Die Entwicklung der Aktie hat sich schon vor geraumer Zeit von der Branchenentwicklung einerseits sowie dem lange schwachen …