Meilenstein-Fundraising zum 40-jährigen Bestehen des Unternehmens

Wind Point Partners ("Wind Point"), ein führendes Private-Equity-Unternehmen mit Sitz in Chicago, gab heute den erfolgreichen Abschluss seines jüngsten Fonds, Wind Point Partners X ("Fund X" oder "Fonds"), bekannt. Der Fund X schloss mit seiner Hard Cap bei Kapitalzusagen in Höhe von 2,3 Mrd. US-Dollar ab und übertraf damit das Ziel des Fonds von 1,7 Mrd. US-Dollar. Der Abschluss von Fund X fällt mit dem 40-jährigen Bestehen von Wind Point zusammen und stellt den bisher größten Fonds des Unternehmens dar, einschließlich einer Aufstockung um mehr als 50 gegenüber dem Vorgängerfonds von 2019.

Mit Fund X strebt Wind Point die Fortsetzung seiner langen Tradition der Zusammenarbeit mit erstklassigen Managementteams an, um gut positionierte mittelständische Unternehmen zu erwerben, die einen klaren Weg zur Wertschöpfung verfolgen. Über mehrere Konjunkturzyklen hinweg hat sich Wind Point einen Ruf als bevorzugter Partner für Unternehmer und talentierte Führungskräfte erworben, die mehr als nur frisches Kapital suchen. Seit 1997 setzt Wind Point auf ein Partnerschaftsmodell, das ganz auf Führungskräfte ausgerichtet ist, um bei Private-Equity-Investitionen mit den besten operativen Talenten zu kooperieren. Heute gehören dem Executive Advisor Partner-Programm (EAP) des Unternehmens mehr als 40 hochkarätige Führungskräfte an, die sich eng mit Wind Point abstimmen und zu allen Phasen des Investitionsprozesses des Unternehmens beitragen. Die Managing Directors bei Wind Point sind im Durchschnitt seit mehr als 20 Jahren für das Unternehmen tätig. Seit 1997 haben die Buyout-Fonds von Wind Point 75 Plattforminvestitionen und mehr als 300 Add-on-Akquisitionen abgeschlossen.

Die Managing Directors Nathan Brown, Paul Peterson, Alex Washington, Konrad Salaber und Joe Lawler geben folgende Erklärung ab: "Im Namen des Wind Point-Teams möchten wir uns für das Vertrauen und die Partnerschaft mit den zahlreichen erstklassigen Institutionen bedanken, die mit Fund X verbunden sind. Der Erfolg dieser Kapitalaufnahme ist ein Beweis für die Klarheit und Qualität unserer Strategie, die Stärke und Zuverlässigkeit unseres Teams und vor allem für unsere konstanten Ergebnisse. Wir sind fest davon überzeugt, dass Wind Point langfristig sehr gut positioniert ist, und freuen uns auf den weiteren gemeinsamen Erfolg mit unseren geschätzten Partnern."

Nathan Brown ergänzt: "Ich möchte unseren Partnern bei Fund X für ihre hervorragende Unterstützung danken. Fund X repräsentiert unseren bisher größten und vielfältigsten Investorenstamm, der auf dem soliden Fundament unserer wiederkehrenden Partner beruht, von denen einige seit fast drei Jahrzehnten Investoren bei uns sind."

Ron Liberman, Head of Investor Relations, Wind Point, kommentiert: "Mit Fund X konnten wir beträchtliches neues Kapital von anspruchsvollen Institutionen aus mehr als zehn Ländern rund um den Globus hinzufügen. Dies ist eine spannende Zeit für unser Unternehmen, und das Team ist hochmotiviert, dank unserer starken Position weiterhin für unsere Investoren zu arbeiten."

Evercore agierte als globaler Platzierungsagent von Wind Point, und Kirkland Ellis LLP fungierte als Fondsberater.

Über Wind Point Partners

Wind Point Partners ist eine in Chicago ansässige Private-Equity-Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von rund 7 Mrd. US-Dollar. Wind Point konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit hochkarätigen Managementteams, um gut positionierte mittelständische Unternehmen zu erwerben, bei denen ein klarer Weg zur Wertschöpfung möglich ist. Wind Point wurde 1984 gegründet und ist eine der ältesten Private-Equity-Firmen in Chicago. Das Unternehmen war Pionier bei der Entwicklung eines Partnerschaftsmodells, das es ermöglicht, bei Private-Equity-Investitionen mit den besten Talenten zusammenzuarbeiten. Heute gehören dem Executive Advisor Partner-Programm (EAP) des Unternehmens mehr als 40 hochkarätige Führungskräfte an, die sich eng mit Wind Point abstimmen und zu allen Phasen des Investitionsprozesses des Unternehmens beitragen.

Wind Point zielt auf Investitionen in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter und Industrieprodukte ab. Seit seiner Gründung hat Wind Point zehn Private-Equity-Buyout-Fonds in Partnerschaft mit führenden institutionellen Anlegern auf der ganzen Welt aufgelegt, darunter öffentliche Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen, Dachfonds und Family Offices.

