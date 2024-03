Die leitende Wissenschaftlerin von Esri gehört zur ersten rein weiblichen Kohorte in der Geschichte des Programms des Außenministeriums

Esri, der weltweit führende Anbieter von ortsbezogener Intelligenz, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass das US-Außenministerium die leitende Wissenschaftlerin des Unternehmens, Dr. Dawn Wright, als eine von vier angesehenen Wissenschaftlern ausgewählt hat, um 2024 als neuer US-Wissenschaftsbotschafterin zu dienen. Im Rahmen des Programms nutzen herausragende Wissenschaftler und Ingenieure ihr Fachwissen und ihre Netzwerke, um Verbindungen zu knüpfen und Möglichkeiten für eine nachhaltige internationale Zusammenarbeit zu ermitteln, um Lösungen für gemeinsame Herausforderungen voranzutreiben, Innovationen zu fördern und die wissenschaftliche Führung und den technischen Einfallsreichtum Amerikas zu demonstrieren. Die in diesem Jahr ausgewählten Wissenschaftler bilden die erste rein weibliche Kohorte in der Geschichte des US Science Envoy Program.

"Ich bin absolut begeistert und fühle mich geehrt, dass ich in dieser ersten reinen Frauenkohorte von US-Wissenschaftsbotschafterinnen des Außenministeriums mitwirken darf, die aus so fantastischen Frauen besteht, darunter meine Freundin Sian Proctor", sagte Dr. Wright. "Ich bin auch sehr stolz und hoffe, dass ich in die Fußstapfen zweier meiner Mentorinnen treten kann, die bereits Wissenschaftsbeauftragte waren, nämlich Dr. Jane Lubchenco und Dr. Margaret Leinen.

Dr. Wright hat einige der wichtigsten Veröffentlichungen über die Technologie der geografischen Informationssysteme (GIS) im Meer verfasst und dazu beigetragen. Sie ist gewähltes Mitglied der National Academy of Sciences und der National Academy of Engineering sowie der American Academy of Arts Sciences. 2022 diente Wright als Missionsspezialistin für einen historischen Abstieg in fast 36.000 Fuß Tiefe in den Pazifischen Ozean, um Bilder und Daten von der Challenger Deep dem tiefsten bekannten Punkt im Ozean der Erde, zu erfassen. Wright war einer der wenigen Menschen und die erste Schwarze -, die die Challenger-Tiefe im Marianengraben besuchte. Die Expedition lieferte eine beispiellose Reihe detaillierter Karten und Daten vom tiefsten Ort der Erde.

"Ich freue mich darauf, die Arbeit von Ländern und Organisationen im Bereich der Nachhaltigkeit im Ozean zu verstärken, die das Außenministerium bereits als gemeinsame Berührungspunkte mit Esri und Esri-Vertriebspartnern identifiziert hat", so Dr. Wright weiter. "Dies wird eine wunderbare Möglichkeit sein, jetzt wirklich voranzukommen."

The US Science Envoy program was established by the Secretary of State in 2010. Like their 30 predecessors, the 2024 Cohort will travel as private US citizens to engage internationally with civil society as well as government interlocutors. Science Envoys help inform the Department of State, other US government agencies, and the scientific community about opportunities for science and technology cooperation.

The Department of State selected the 2024 cohort to take advantage of their expertise in key issues facing the world today, including artificial intelligence, fusion energy, civil use of space, and ocean sustainability.

Dr. Wright joins fellow cohort members Dr. Rumman Chowdhury; Dr. Stephanie "Steffi" Diem; and Dr. Sian Proctor for the 2024 envoy.

To learn more about how Dr. Dawn Wright and Esri work to advance science using technology, visit esriurl.com/scicomm

Über Esri

Esri, der weltweit führende Anbieter von Software für geografische Informationssysteme (GIS), Standortinformationen und Kartierung, unterstützt seine Kunden dabei, das volle Potenzial von Daten auszuschöpfen, um Betriebs- und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Esri wurde 1969 in Redlands im US-Bundesstaat Kalifornien gegründet. Die Software des Unternehmens wird von Hunderttausenden von Organisationen auf der ganzen Welt eingesetzt, darunter Fortune 500-Unternehmen, staatliche Stellen, gemeinnützige Einrichtungen und Universitäten. Esri verfügt über regionale Niederlassungen, internationale Vertriebspartner und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokalen Support bieten. Mit seinem bahnbrechenden Engagement für Geodaten-Technologie und -Analytik entwickelt Esri die innovativsten Lösungen, die einen geografischen Ansatz zur Lösung einiger der komplexesten Probleme der Welt nutzen, indem sie diese in den entscheidenden Kontext des Standorts stellen. Besuchen Sie uns auf esri.com

