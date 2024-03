Die Nikola-Aktie steht aktuell bei einem Preis von 0,58 Euro, was einen Rückgang von 4,49% in der vergangenen Woche bedeutet. Trotz einer kurzzeitigen Erholung um 0,7% am vergangenen Mittwoch, findet sich das Papier in einem offenkundigen Abwärtstrend. Die momentane Phase der Krise zeigt anhaltende Probleme auf: Eine klar definierte Strategie ...

