Diese Coins gewinnen seit ihrem Start enorm an Beliebtheit

Ein besonders bullisches Anzeichen ist es, wenn Kryptowährungen schon zu Beginn eine hohe Viralität und Nachfrage erreichen. Denn dies ist ein Indiz für das enorme Potenzial, das die Investoren in ihnen sehen. Allerdings entstehen täglich tausende neue Kryptowährungen, weshalb es schwierig werden kann, frühzeitig die besten von ihnen aufzufinden. Damit Sie nicht zu spät von den neusten vielversprechendsten Kryptowährungen erfahren, sollten Sie jetzt den folgenden Beitrag nicht verpassen!

Scotty the AI

Innerhalb von 15 Tagen konnte Scotty the AI über seinen Presale bereits eine Finanzierungssumme in Höhe von 9,57 Mio. USD und einen Ausverkauf erzielen. Nachdem das Verkaufstempo zu Beginn noch bei mehr als 300.000 USD pro Tag gelegen hatte, konnte es zuletzt auf rund 1 Mio. USD täglich gesteigert werden. Aufgrund der hohen Nachfrage hat Scotty the AI für Interessierte noch eine streng limitierte Anzahl weiterer Coins über den Presale bereitgestellt, welche sich vermutlich nur die Schnellsten noch sichern können.

Zurückzuführen ist die hohe Nachfrage nach Scotty the AI unter anderem auf die Gerüchte und vielen Indizien, dass es möglicherweise von dem Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin stammt, der zu einer der einflussreichsten Kryptopersönlichkeiten zählt. So ist es neben der extremen Nachfrage ein ERC-20-Token, es hat eine Partnerschaft mit Ethereum, es ist auf den meisten führenden Krypto-Websites und es erschien unmittelbar nach Vitaliks Tweet über das Potenzial von KIs für Smart-Contract-Audits.

Bisher haben KIs noch Schwierigkeiten, die Fehler in Smart Contracts effektiv aufzufinden. Dieser Umstand kann sich nun jedoch durch die Spezialisierung des KI-Chats auf den Web3-Bereich maßgeblich verbessern. Ebenso wird eine besonders sichere Token-Tauschfunktion geboten, welche sich möglicherweise als neuer Standard für institutionelle Investoren und Kryptobörsen etablieren könnte. Dies würde wiederum in bedeutenden Gebühreneinnahmen resultieren.

Scotty the AI positioniert sich im unterrepräsentierten Markt der Web3-Cybersicherheit, indem es erst 15 Coins gibt. Durch die Spezialisierung auf das Web3, welches als Weiterentwicklung des Internets bezeichnet wird, bietet sich zudem eine überdurchschnittliche Chance. Sofern er es unter die Top 10 der Cybersicherheitsunternehmen schafft, wäre dies ein Kursplus von 81.073 %. Sollte $SCOTTY den bisherigen Web2-Marktführer Palo Alto Networks übertreffen, entspräche dies einer Rendite von 685.027 %. Hinzu kommen 30 % beim Staking.

Smog

Eine enorme Beliebtheit hat der neue Solana-Memecoin Smog erreicht, der schon am ersten Listungstag doppelt so stark wie Bonk steigen konnte. Überdies hat er seitdem an weiterer Zugkraft gewonnen und es seit der Listung am 7. Februar bereits unter die Top 20 der größten Memecoins geschafft. In diesem Zusammenhang erzielte Smog ein faszinierendes Kursplus von sagenhaften 27.883 %. Jedoch scheint aufgrund des besonderen Geschäftsmodells kein Ende in Sicht.

Es wird eine exklusive Krypto-Geheimgesellschaft geboten, in die es Anwärter jedoch nur durch die erfolgreiche Absolvierung von Aufnahmeritualen schaffen. Diese wurden mithilfe der Gamifizierung und den hohen Belohnungen für Unterstützer spielerisch und motivierend gestaltet. Dadurch konnte das Projekt bereits über 1,8 Mio. erfolgreiche Aufgaben verzeichnen, die es auf führenden Krypto-Websites in die Trends und in den Rankings an die Spitze treiben.

Smog wurde nicht nur von dem Erfolgsrezept der populären und luxuriösen NFT-Kollektion Bored Ape Yacht Club inspiriert. Zudem wurde das Geschäftsmodell vollkommen auf die Punkte Viralität und Community-Aufbau ausgelegt. So sind 50 % der Gesamtversorgung für Marketing und 35 % für Belohnungen eingeplant. Unter anderem gab es auch AirDrops an andere Memecoin-Inhaber und es konnte bereits eine enorme Reichweite aufgebaut werden.

Bemerkenswert ist auch, dass Smog schon auf 96.440 Tokeninhaber und nur eine Marktkapitalisierung von 161,7 Mio. USD kommt, während Dogwifhat nur 78.440 Halter und eine Bewertung von 2,61 Mrd. USD hat. Laut der Bewertungsmethode des Metcalfe-Gesetzes ist Smog somit noch günstig. Sollte er nur dieselbe Marktkapitalisierung erreichen, entspräche dies einem Kursplus von 1.600 % und im Falle von Dogecoins Hoch sogar 55.089 %. Über die Website erhalten Anleger zudem 10 % Rabatt und 42 % beim Staking.

Sponge

Der Memecoin Sponge hat mithilfe seiner verlockenden Tokenomics und einer Staking-Rendite von 450 % vorwiegend langfristige Investoren angezogen und deren Kapital gebunden. Somit hat der Coin seit seiner Einführung am 6. Februar einen soliden Aufwärtstrend ohne erhebliche Kursrücksetzer verzeichnet, was ein äußert bullisches Zeichen für einen Memecoin ist. Innerhalb von etwas mehr als einem Monat hat Sponge bereits ein Kursplus von mehr als 671 % verzeichnet.

Bei Sponge handelt es sich um eine Kryptowährung, die ihre Viralität und Community von mehr als 51.550 Tokeninhabern nutzt, um ein einzigartiges GameFi-Ökosystem voranzutreiben. Als Erstes ist ein Rennspiel geplant, von denen es auf dem Kryptomarkt bisher noch einen Mangel gibt, obwohl der Sektor mit Play-to-Earn, echtem Eigentum, Interoperabilität und weiteren Vorteilen wesentlich attraktiver ist als traditionelle Spiele.

Der Token wurde auf Polygon gelauncht, welches eine Layer-2-Lösung für Ethereum ist. Mit ihr werden besonders vorteilhafte Bedingungen für das Gaming geboten. Denn somit kann die Transaktionsgebühr entscheidend reduziert und die Geschwindigkeit besonders beschleunigt werden. Auf diese Weise ist auch ein wirkliches On-Chain-Gaming möglich, was im Kontrast zu den meisten anderen Blockchain-Games steht.

Sollte Sponge mit seiner Marktkapitalisierung von 139,49 Mio. USD und 34 % weniger Tokeninhaber als Dogwifhat nur entsprechend 66 % seiner Marktkapitalisierung erzielen, wäre dies ein Kursplus von 237 %. Erreicht er hingegen sogar das Allzeithoch des führenden Memecoins Dogecoin, entspräche dies sogar einem Anstieg von 17.104 %. Angesichts des realen Nutzens innerhalb des gefragtesten Kryptosektors und der Unterstützung durch Wale wie Justin Sun, scheint dies in Reichweite.

eTukTuk

Für großes Aufsehen auf dem Kryptomarkt und darüber hinaus konnte die nachhaltige Kryptowährung eTukTuk sorgen. Denn das innovative, patentierte und solide Projekt wurde aufgrund seines einzigartigen Konzepts auf renommierten Websites vorgestellt, wie Nasdaq, Bloomberg, Yahoo News, Cointelegraph und viele weiteren. Ebenso hat es schon einige bedeutende Partnerschaften aufgebaut und bietet eine hohe Staking-Rendite von 123 %.

Hinter eTukTuk verbirgt sich eine auf den Sektor der Elektromobilität spezialisierte Kryptowährung, welche auf der energieeffizienten, schnellen und preiswerten Blockchain opBNB betrieben wird. Dabei ist es ein Projekt, welches nicht wie viele andere Kryptowährungen lediglich im digitalen Bereich angesiedelt ist, sondern vor allem auch einen Bezug zum echten Leben hat.

Ein wichtiges Element stellen die innovativen und über die vergangenen 5 Jahre optimierten eTuktuks dar. Sie werden möglichst nachhaltig und daher regional produziert, wobei sie im Vergleich zu Verbrennungsmotoren 78 % günstiger sind. Hinzu kommen besonders nachhaltige und nahtlos nutzbare Ladestationen für E-Fahrzeuge, die ausschließlich mit Solarenergie betrieben und unter anderem in Kooperation mit der Regierung von Sri Lanka aufgebaut werden.

Noch ist eTukTuk mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 56 Mio. USD im Verhältnis zu Unternehmen im Bereich der Elektromobilität günstig bewertet. Durch die Spezialisierung auf die Nische der bisher stark vernachlässigten Tuk Tuks bietet sich der Kryptowährung ein besonderes Potenzial. Sollte es eTukTuk nur unter die Top 10 der größten E-Fahrzeughersteller schaffen, entspräche dies einem Kursplus von 6.900 % und wenn es sogar den Marktführer Tesla schlägt, einem Anstieg von 963.739 %.

