DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 14. März

=== *** 07:00 DE/K+S AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK; 13:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Lanxess AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK) *** 07:00 DE/RWE AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, ausführliches Jahresergebnis 07:00 DE/Hamborner Reit AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, ausführliches Jahresergebnis *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 LU/SAF-Holland SE, Geschäftsbericht 08:00 DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 AT/Verbund AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 LU/RTL Group SA, Jahresergebnis (09:00 PK) 08:30 TW/Foxconn Technology Group , Ergebnis 4Q 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:30 DE/EZB-Direktor Elderson, Rede bei Treffen des European Banking Federation Executive Committee *** 12:00 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei Treffen der EZB-Geldmarktkontaktgruppe *** 13:00 DE/Morphosys AG, Telefonpressekonferenz *** 13:30 US/Einzelhandelsumsatz Februar PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 218.000 zuvor: 217.000 *** 13:30 US/Erzeugerpreise Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0.5% gg Vm 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, litauische Ministerpräsidentin Šimonyte, Bilaterales Gespräch, Berlin *** 15:00 US/Lagerbestände Januar PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q *** - DE/Deutsche Bank AG, Geschäftsbericht *** - DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Geschäftsbericht *** - DE/Munich Re, Geschäftsbericht *** - DE/Teamviewer SE, Geschäftsbericht *** - IT/Eni SpA, Capital Markets Day zum Strategieplan 2024-2027 - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt- Februar - DE/Bilfinger SE, Geschäftsbericht - DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Jahrespressekonferenz - DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, HV ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

