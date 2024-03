Ist das noch Ausdruck einer dynamischen Geschäftsentwicklung oder schon der reinste Kurswahnsinn? Die 7.000-Prozent-Rallye in der Aktie von Celsius Holdings heizt Short-Sellern jedenfalls ordentlich ein!

Kurswahnsinn? +7.200 Prozent in fünf Jahren!

Ebenso langanhaltende wie steile Rallyes sind in Bullenmärkten - egal ob in Einzelwerten oder am Gesamtmarkt - nichts Ungewöhnliches. Oft dürfen geduldige Anleger in solchen Phasen mit einer Vervielfachung ihres angelegten Kapitals rechnen.

Trotz solch erfreulicher Entwicklungen gibt es immer wieder Titel, die alle anderen in den Schatten stellen und vor allem einem Anlegertypen, Short-Sellern, Schmerzen bereiten. So wie es die Aktie des Getränkeherstellers Celsius tut, die sich in fünf Jahren um unfassbare 7.200 Prozent steigern konnte.

Selbst Nvidia- und Super-Micro-Anleger geraten hier ins Staunen!

Damit stellt das Papier mühelos selbst Überflieger wie Nvidia (+2.100 Prozent) und Super Micro Computer (+5.900 Prozent) in den Schatten, während der Gesamtmarktindex S&P 500 auf vermeintlich bescheidene 84 Prozent kommt - und das obwohl sich die annualisierte Durchschnittsperformance (CAGR) der vergangenen fünf Jahre von 13 Prozent etwa auf das Doppelte des langfristigen Erwartungswertes belaufen hat.

Das Papier von Celsius Holdings, dessen wichtigstes Produkt ein gleichnamiges Erfrischungsgetränk ist, das sich an eine urbane und gesundheitsbewusste Zielgruppe richtet, hat sich dagegen jährlich um 136 Prozent steigern können. Aber ist dieser enorme Anstieg überhaupt gerechtfertigt?

So verkehrt ist der Anstieg gar nicht ...

Mit Blick auf die Umsatzentwicklung ist der steile Kursanstieg jedenfalls nicht völlig neben der Spur. Wurde im ersten Quartal 2019 noch ein Erlös in Höhe von 14,5 Millionen US-Dollar erzielt, wird für die im Mai bevorstehenden Quartalszahlen ein Umsatz von 392 Millionen US-Dollar erwartet. Das entspricht einer Steigerung von 2.600 Prozent oder einem CAGR von 93 Prozent.

Der Nettogewinn ist von zehn Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2019 auf zuletzt 227 Millionen US-Dollar geklettert. Das wiederum entspricht einem Anstieg von 2.170 Prozent. Die enormen Kursgewinne lassen sich also durchaus fundamental erklären.

... aber Kurs- ist der Geschäftsentwicklung inzwischen weit vorausgeeilt

Mit Blick auf die aktuelle Bewertung zeigt sich allerdings, dass die Kurs- der Geschäftsentwicklung weit vorausgeeilt ist. Das für 2024 erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 82, gleichzeitig ist Celsius Holdings mit dem Elffachen seiner erwarteten Umsätze sowie dem Hundertfachen seines erwarteten Cashflows bewertet. Das liegt zwischen 350 und 840 Prozent über dem jeweiligen Branchendurchschnitt. Eine tiefe Korrektur oder eine ausgedehnte Seitwärtsphase der Aktie dürfte daher früher oder später unausweichlich sein.

Für den Moment ist eine solche allerdings nicht in Sicht, auch weil sich Short-Seller in der Aktie gnadenlos verspekuliert haben. Die vor zwei Wochen gemeldete Leerverkaufsquote betrug 24,2 Prozent. Damit ist die Aktie eine der am stärksten geshorteten der Wall Street.

Enden muss die Rallye aber dennoch nicht

Mit RSI-Werten von etwa 80 im Tages- und Wochenchart ist die Rallye inzwischen zwar sehr weit fortgeschritten und zeigt überkaufte Züge. Extremwerte sind das allerdings noch nicht, sodass das hohe Momentum noch einige Zeit anhalten und Leerverkäufer weiter ins Schwitzen geraten könnten.

Sollte Celsius sein Umsatzwachstum von aktuell etwa 100 Prozent außerdem noch für einige Zeit behaupten können, dürfte das Unternehmen seinen Ruf als "Hypergrowth-Wert" verteidigen. Der dürfte für anhaltend hohes Interesse an den Papieren sorgen, sodass ein Momentum-Break nicht absehbar ist. Gut möglich daher, dass die Aktie schon bald die 10.000 Prozent voll macht!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

