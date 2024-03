FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag etwas schwächer in den Tag gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0940 US-Dollar und damit moderat weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0939 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf richtet sich die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten vor allem in Richtung USA. Dort stehen am Nachmittag einige beachtenswerte Konjunkturdaten auf dem Programm. Erwartet werden Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel, Preisdaten und die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt. Knapp eine Woche vor der Zinsentscheidung der US-Zentralbank dürften die Veröffentlichungen genau beäugt werden./bgf/mis