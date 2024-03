Die USA bereiten ein Verbot von TikTok vor. Das Repräsentantenhaus hat eine entsprechende Gesetzesvorlage verabschiedet, um die Chinesen zum Verkauf zu zwingen. Lanxess hat ein schwieriges Jahr hinter sich gebracht. Für 2024 sieht der Chemiekonzern jedoch eine Stabilisierung. MorphoSys beendete das Jahr mit einem hohen Verlust. Gleichzeitig schrumpfte auch der Umsatz, was die Zustimmung zur Übernahme durch Novartis nachträglich erklärt.Der Aktienhandel in Asien wird am Donnerstagmorgen von Verlusten in China belastet. Während der Sitzung bewegen sich ...

