Der DAX hat am Mittwoch erstmals in seiner Geschichte die Marke von 18.000 Punkten überwinden können. Dieses Niveau hat er jedoch nicht ganz halten können, am Ende ging er mit einem Minus von 0,02 Prozent bei 17.961,38 Zählern aus dem Handel. Und auch am heutigen Donnerstag dürfte zunächst wenig Bewegung zu erwarten sein. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen vier Punkte tiefer bei 17.957 Zählern.Am heutigen Handelstag stehen auf der Konjunkturseite nach Nachmittag Daten zu den ...

