DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Morphosys hat 2023 Konzernumsatzerlöse von 238,3 (Vorjahr: 278) Millionen Euro verbucht. Die Markterwartung hatte bei 244 Millionen Euro gelegen. Der Rückgang resultiere vor allem aus den im Vorjahr erfassten Erlösen aus Lizenzierungsvereinbarungen mit HI-Bio und Novartis, teilte das Unternehmen mit. Die Tantiemen im Jahr 2023 beinhalten 5,4 Millionen Euro aus dem Verkauf von Minjuvi außerhalb der USA durch den Partner Incyte und 111,0 Millionen Euro aus dem Verkauf von Tremfya, welche vollständig an Royalty Pharma weitergegeben werden.

Operativ wurde ein Verlust von 252,5 (220,7) Millionen Euro eingefahren, im Konsens hatten Analysten den Fehlbetrag mit 265 Millionen Euro veranschlagt. Der Konzernverlust betrug 189,7 (151,1) Millionen Euro, die Markterwartung lag bei minus 276 Millionen Euro.

Infolge des Verkaufs von Tafasitamab an Incyte könne die Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2024 von Morphosys nicht aufrechterhalten werden. Bis auf Weiteres wird Morphosys keine Prognose für Umsätze aus Produktverkäufen mehr vornehmen, da keine solchen mehr realisiert werden. Für 2024 ist geplant: Einreichung eines Antrags auf Arzneimittelzulassung für Pelabresib in Kombination mit Ruxolitinibbei Myelofibrose bei der US-Gesundheitsbehörde FDA und eines Zulassungsantrags bei der Europäischen Arzneimittelagentur Mitte 2024.

Die Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG GESAMTJAHR 2023 Gj23 ggVj Gj23 ggVj Gj22 Umsatz 238 -14% 244 -12% 278 Operativer Gewinn -253 -- -265 -- -221 Konzernüberschuss 190 -- -276 -- -151 Ergebnis je Aktie* -5,53 -- -7,86 -- -4,42

AUSBLICK UNTERNEHMEN

RHEINMETALL (7:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 2023 4Q23 ggVj Zahl 4Q22 Umsatz 2.690 +16% 12 2.321 Operatives Ergebnis 536 +24% 12 431 Operative Ergebnismarge 19,9 -- 12 18,6 Ergebnis nach Steuern/Dritten 347 +21% 12 287 Ergebnis je Aktie 7,99 +21% 12 6,62

RTL GROUP (8:00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr 2023 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj23 ggVj Zahl Gj22 Umsatz 6.934 -4% 8 7.224 EBITA bereinigt 895 -17% 8 1.083 EBIT 845 -14% 7 987 Ergebnis nach Steuern/Dritten 473 -30% 8 673 Ergebnis je Aktie 3,06 -30% 8 4,35 Dividende je Aktie 3,13 -22% 7 4,00

Weitere Termine:

07:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/Hamborner Reit AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:30 LU/SAF-Holland SE, Geschäftsbericht

08:00 DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, vorläufiges Jahresergebnis

08:00 AT/Verbund AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

08:30 TW/Foxconn Technology Group , Ergebnis 4Q

13:00 DE/Morphosys AG, Telefonpressekonferenz

21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages

- DE/Deutsche Bank AG, Geschäftsbericht

- DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Geschäftsbericht

- DE/Munich Re, Geschäftsbericht

- DE/Teamviewer SE, Geschäftsbericht

- IT/Eni SpA, Capital Markets Day zum Strategieplan 2024-2027

- DE/Bilfinger SE, Geschäftsbericht

- DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Jahrespressekonferenz

- DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Roche 9,60 CHF

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Einzelhandelsumsatz Februar PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 218.000 zuvor: 217.000 13:30 Erzeugerpreise Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0.5% gg Vm 15:00 Lagerbestände Januar PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 17.972,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 5.176,25 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 18.137,00 +0,3% Nikkei-225 38.807,38 +0,3% Schanghai-Composite 3.022,90 -0,7% Hang-Seng-Index 16.879,79 -1,2% +/- Ticks Bund -Future 132,52 -6 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 17.961,38 -0,0% DAX-Future 17.980,00 -0,1% XDAX 17.972,88 -0,1% MDAX 26.352,47 -0,2% TecDAX 3.438,55 -0,7% EuroStoxx50 5.000,55 +0,3% Stoxx50 4.399,73 +0,2% Dow-Jones 39.043,32 +0,1% S&P-500-Index 5.165,31 -0,2% Nasdaq-Comp. 16.177,77 -0,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,58% -55

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem wenig veränderten Handelsstart an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler für die Sitzung am Donnerstag. Von den Vorlagen aus den USA und aus Asien kommen keine Impulse. Das Umfeld hat sich nach dem Renditeanstieg vom Mittwoch wieder beruhigt. "Die 18.000er Marke bleibt im Blick", so ein Marktteilnehmer am Morgen zum DAX. Dabei dürfte nun der große März-Verfall seine Schatten vorauswerfen, mit dem Gerangel um die Basispreise auch bei den Einzelwerten. Impulse könnten noch von der Bekanntgabe der US-Erzeugerpreise und der US-Einzelhandelsumsätze kommen. Daneben stehen die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten auf der Agenda sowie einige Nachzügler in der Berichtssaison.

Rückblick: Etwas fester - Der Stoxx-600 notierte erneut auf Allzeithoch. Der am Freitag anstehende "Große Hexensabbat" an den Terminbörsen dürfte wie so häufig den Trend verlängern, hieß es. Im Kontrast zur Börsenentwicklung seit Jahresbeginn stand die Industrie im Euroraum, die ihre Produktion im Januar stärker gedrosselt hatte als erwartet. BNP Paribas stiegen um knapp 2 Prozent. Die Bank will zwischen 2024 und 2026 rund 20 Milliarden Euro an ihre Aktionäre ausschütten. Zudem erhöhte die Bank ihr Sparziel. Deutlich im Plus zeigte sich auch der Einzelhandelsindex mit 3,6 Prozent. Inditex stiegen nach Zahlenvorlage um 7,7 Prozent. Die Ergebnisse des Modekonzerns bestätigten die Stärke des Unternehmens im Vergleich zu seinen Wettbewerbern, urteilte Jefferies. Arcelormittal (+0,3%) beteiligt sich mit einer Sperrminorität an Vallourec (+7,4%). Salzgitter retteten sich knapp ins Plus. "Salzgitter gilt als Verlierer der Allianz zwischen Vallourec und Arcelormittal", so ein Marktteilnehmer. Die Prognose von Sandoz für 2024 erscheine robust und zudem im Einklang mit den Konsensschätzungen zu liegen, hieß es von der Citi. Der Kurs stieg um 3,2 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Kaum verändert - Der DAX stieg im Verlauf kurz über die Marke von 18.000 Zählern. Am Berichtstag überzeugte Zalando, deren Kurs nach Zahlenausweis und Ausblick mit neuen Mittelfristzielen um knapp 19 Prozent in die Höhe schoss. Sixt stiegen um 1,6 Prozent, der Autovermieter gilt als einer der Gewinner der Streiks bei Bahn und Luftverkehr. Eon gewannen nach Zahlenausweis 6 Prozent. Der Energiekonzern habe sich für sein organisches Wachstum "aggressivere" Ziele gesetzt als am Markt erwartet, kommentierte JPM. Citi lobte bei Adidas (+3,8%) die angehobenen Wachstumsaussichten. Mit einem Abschlag von 5,9 Prozent stellten VW das Schlusslicht im DAX. Als belastend wurden Aussagen von CFO Arno Anlitz gewertet, der von einem langsameren Start in das Jahr gesprochen hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

Morphosys reagierten nicht auf die am Abend veröffentlichten Geschäftszahlen. "Nach der Übernahme tut sich da nichts mehr", sagte ein Händler. Die Aktie von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wurde derweil 3 Prozent fester gehandelt. Im Achtelfinalrückspiel der Champions League siegte der BVB mit 2:0 gegen den PSV Eindhoven.

USA - AKTIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 14, 2024 02:30 ET (06:30 GMT)

