Der Energiekonzern RWE hat am Morgen seine endgültigen Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt. Zudem wurder de Ausblick auf das laufende Jahr bestätigt, was bei den Anlegern im frühen Handel auf der Handelsplattform Lang & Schwarz gut ankam. Die Aktie konnte deutlich zuelgen.Die zuletzt gesunkenen Strompreise dürften bei RWE zwar weiterhin für Ergebnisdruck sorgen. An den vor einigen Monaten bereits angepassten Zielen wird dies aber nichts ändern. Dies wurde von den Anlegern mit Erleichterung ...

