Gwatt - Das Solarunternehmen Meyer Burger hat im vergangenen Jahr einen riesigen Verlust eingefahren. Die Modulproduktion am Standort Freiberg in Sachsen wurde Mitte März wie geplant 2024 eingestellt. Künftig sucht das Unternehmen sein Glück in den USA. Konkret sank der Umsatz von Meyer Burger 2023 auf 135,0 Millionen Franken (VJ 147,2 Mio), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Operativ (EBITDA) schrieb das Unternehmen mit einem Verlust von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...