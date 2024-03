EQS-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Personalie

Aufsichtsrat erneuert Bestellung von Rolf Habben Jansen und verlängert Vertrag von Donya-Florence Amer

Der Aufsichtsrat der Hapag-Lloyd AG hat beschlossen, den bis 31. März 2027 laufenden Vertrag von Chief Executive Officer (CEO) Rolf Habben Jansen vorzeitig für fünf Jahre bis zum 31. März 2029 zu erneuern. Darüber hinaus wurde im Aufsichtsrat eine Verlängerung des Vertrages von Chief Information und Human Ressources Officerin (CIO/CHRO) Donya-Florence Amer um weitere fünf Jahre bis zum 31. Januar 2030 beschlossen.



Rolf Habben Jansen ist seit dem 1. April 2014 Mitglied des Vorstands und seit dem 1. Juli 2014 CEO der Hapag-Lloyd AG.



"Rolf Habben Jansen leistet seit fast einem Jahrzehnt exzellente Arbeit für Hapag-Lloyd. Dabei hat er das Unternehmen kontinuierlich strategisch weiterentwickelt, deutlich internationalisiert und trotz gelegentlicher rauer See sicher auf Wachstumskurs gehalten. Mit der erneuten Bestellung von Rolf Habben Jansen setzt der Aufsichtsrat auf Kontinuität und ist zugleich davon überzeugt, dass dies einen wichtigen Beitrag zur weiteren Erfolgsgeschichte von Hapag-Lloyd leisten wird", sagt Michael Behrendt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hapag-Lloyd AG. Donya-Florence Amer wurde zum 1. Februar 2022 als Chief Information Officerin (CIO) in den Vorstand der Hapag-Lloyd AG berufen. Seit dem 1. Mai 2022 hat Sie zusätzlich die Rolle der Chief Human Resources Officerin (CHRO) übernommen.



"Donya-Florence Amer hat die strategisch wichtige digitale Transformation des Unternehmens in den letzten zwei Jahren mit ihren Teams massgeblich in allen Geschäftsbereichen vorangetrieben. Zudem ist es ihr gelungen, wesentliche Veränderungen im Personalbereich zu etablieren und die Hapag-Lloyd Academy als weltweites Aus- und Fortbildungszentrum im Unternehmen zu verankern. Unsere Branche befindet sich in einem umfassenden Wandel - die richtigen Menschen mit den richtigen Kompetenzen an Bord zu wissen, ist für uns von ganz entscheidender Bedeutung", ergänzt Michael Behrendt. Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 266 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 2,0 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Im Segment Linienschifffahrt ist das Unternehmen mit 13.500 Mitarbeitenden an Standorten in 140 Ländern mit 403 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 2,9 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 113 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Im Segment Terminal & Infrastruktur bündelt Hapag-Lloyd seine Beteiligungen an 20 Terminals in Europa, Lateinamerika, USA, Indien und Nordafrika. Rund 2.900 Mitarbeitende sind dem Segment Terminal & Infrastruktur zugeordnet und bieten neben den Terminalaktivitäten ergänzende Logistikdienstleistungen an ausgewählten Standorten. Disclaimer

Alexander Drews

Director Investor Relations



Hapag-Lloyd AG

Ballindamm 25

20095 Hamburg

Telefon +49 40 3001-3705

Fax +49 40 3001-72896

Mobil +49 174 326-3123



