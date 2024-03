Nach einer fulminanten Rally, die Nvidia-Aktien auf spektakuläre Höhen trieb und damit dem US-Aktienmarkt neue Gipfel bescherte, scheint die Wachstumsdynamik des Chip-Herstellers forcierte Aufmerksamkeit zu erregen. Berichte weisen darauf hin, dass das Unternehmen im Zuge des KI-Booms durch einen starken Anstieg der Nachfrage nach seinen Hochleistungs-GPUs einen beeindruckenden Marktwert von über 2 Billionen Dollar erreicht habe, ein Meilenstein, der seine dominierende Stellung im Markt unterstreicht. In diesem Jahr allein ist der Aktienwert um 82% in die Höhe geschnellt. Doch trotz dieser beeindruckenden Performance zeigen sich erste Anzeichen von Nachlassen. Daten legen nahe, dass Nvidia nunmehr die drittmeist leerverkaufte Aktie auf dem Markt ist, was auf eine zunehmende Skepsis unter Investoren schließen lässt.

