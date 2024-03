© Foto: DALL-E



Der Markt scheint gespalten, was Nvidia betrifft. Während die einen die Kurzsiele immer weiter nach oben schrauben, sprechen andere von einer möglichen Konsolidierung oder gar einer bevorstehenden Trendwende. Vahan Janjigian, Chief Investment Officer bei Greenwich Wealth Management mit Sitz in den USA, sagt, dass er bis vor kurzem eine "große Position" in Nvidia hatte. "Aber ich wurde ein wenig nervös, weil ich glaube, dass die Aktie überbewertet ist, vor allem, wenn man sie auf einer Preis-Umsatz-Basis betrachtet. Sie wird zum 35-fachen des Umsatzes verkauft, was im Vergleich zu einigen anderen Technologieunternehmen sehr hoch ist", sagte er am Dienstag in der CNBC-Sendung "Street Signs …