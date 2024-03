Kurz vor der Eröffnung des vorbörslichen Handels in Deutschland hat die Meyer Burger Technology AG, ein Vorreiter in der Fertigung von Premium-Solarmodulen und -zellen, ihren Jahresbericht vorgelegt. Die Anleger hatten sicherlich auf bessere Ergebnisse gehofft. Der europäische Solarmarkt ist von starkem Preisdruck geplagt, was die Verkaufsziele unerreichbar erscheinen ließ und die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 vermasselte. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...