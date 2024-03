Hannover (www.anleihencheck.de) - Den Sparkassensektor sehen wir allgemein als einen in den letzten Jahren beständig wachsenden Teilmarkt für Covered Bonds an, der wie die Mandatierung der Sparkasse Dortmund von letztem Montag zeigt, auch auf weitere Debütauftritte im EUR-Subbenchmarksegment oder sogar im EUR-Benchmarksegment hoffen lässt, so die Analysten der NORD/LB. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...