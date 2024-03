Die Herausforderungen der US-amerikanischen Flugzeugbauer sind weiterhin im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Nach einem Notfall in der Luft Anfang Januar, bei dem eine Türverkleidung eines Flugzeugs abgerissen wurde, steht besonders das Qualitätsmanagement in der Produktion im Blickfeld der Regulierungsbehörden. Eine lückenlose Aufklärung wird durch fehlendes Videomaterial erschwert, welches wichtige Informationen zur Arbeit an der Türverkleidung hätte liefern können. Die nationalen wie auch europäischen Sicherheitsbehörden haben ihre Aufmerksamkeit verstärkt und schließen Maßnahmen bis hin zur Aussetzung von Produktionssicherheitsgenehmigungen nicht aus, falls die Notwendigkeit besteht. Airline-Manager zeigen sich zunehmend frustriert über fortwährende Verzögerungen und Qualitätssicherungsprobleme, die ihre Geschäftspläne belasten. Trotzdem bestehen weiterhin Verhandlungen über [...]

