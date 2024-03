DJ Infineon Technologies verklagt Innoscience wegen Patentverletzung

FRANKFURT (Dow Jones)--Infineon verklagt das chinesische Halbleiterunternehmen Innoscience und eine US-Tochter vor einem Bezirksgericht in Kalifornien wegen eines US-Patents auf Galliumnitrid-Technologie. Der Münchner DAX-Konzern wirft Innoscience vor, das Patent durch Herstellung, Verkauf und Import in die USA von verschiedenen Produkten zu verletzen, darunter GaN-Transistoren für zahlreiche Anwendungen etwa in der Automobilindustrie, in Rechenzentren oder Solar-Anwendungen, wie es in einer Mitteilung heißt.

