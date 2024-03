Trimbach (ots) -Bestleistungen erzielen - das gelingt Ausdauersportlern nur mit Disziplin, Strategie und Freude im athletischen Prozess. Ohne professionelle Beratung kommt es jedoch in vielen Fällen zur Leistungsstagnation - zum Glück weiß Sportexperte Manuel Fasnacht da zu helfen. Als Geschäftsführer von COACHME hat er mit seinem Team bereits über 300 Sportlern dabei geholfen, ihr Leistungspotenzial auszuschöpfen. Wie die Zusammenarbeit mit ihm aussieht und welche Rolle bei ihm Mentalität und Ernährung spielen, erfahren Sie hier.Sport und Leistungssteigerung - zwei Begriffe, die nur schwer voneinander zu trennen sind. Besonders im Ausdauersport ist der Wettkampfgedanke, den die Athleten untereinander und auch mit sich selbst austragen, stark ausgeprägt. Wenn jedoch plötzlich die Erfolge ausbleiben und die Leistung stagniert, ist der Frust hoch - und nur die wenigsten schaffen es, sich zeitnah von diesen Fortschrittsplateaus zu lösen. "Als Ausdauersportler ist es unglaublich demotivierend, wenn sich das harte Training nicht auszahlt. Oft liegt das nicht an fehlender Disziplin, sondern schlichtweg an der falschen Herangehensweise im Training und allen dazugehörigen Einflussfaktoren. Auch kann es sein, dass sich das Training nicht gut in den Alltag integrieren lässt und der permanente Stress den Körper in Mitleidenschaft zieht. Wer hier kein perfektes Zahnradgefüge aus Training, Ernährung, Regeneration und Stressmanagement schafft, wird auch weiterhin keine Erfolge erzielen", warnt Manuel Fasnacht, Gründer von COACHME."Wir schaffen für Ausdauersportler eine Anlaufstelle, um gezielt ihr Leistungspotenzial zu erweitern", erklärt der Unternehmer weiter. Mit COACHME hat er seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und betreut als ehemaliger Profisportler nun Athleten im Radsport, Laufsport und Triathlon, die mehr aus sich herausholen wollen. "Unser Ziel ist es, durch datenbasierte Diagnostik die Leistungsfähigkeit unserer Athleten zu optimieren", erklärt er. Manuel Fasnacht legt dabei Wert auf eine ganzheitliche Betreuung, die neben strategischen Trainingsplänen auch die mentale Seite und Ernährung berücksichtigt. "Wir verlassen uns nicht auf zufällige Erfolge, sondern bieten unseren Kunden wissenschaftlich fundierte Trainingsmethoden, die zu einem gezielten und nachhaltigen Leistungsaufbau führen", erklärt er. "Damit steht dem nächsten großen Marathon, Wettkampf oder sonstigem Event nichts mehr im Weg."Wissenschaft, Analyse und Individualität: Das zeichnet die Betreuung durch COACHME ausAuf dem Weg zur athletischen Selbstverwirklichung geht es bei COACHME in erster Linie darum, das eigene Entwicklungspotenzial zu identifizieren. "Durch die Ermittlung von leistungsrelevanten Faktoren wie die VO2max, VLamax, der anaeroben Schwelle und der maximalen Fett- und Kohlenhydratoxidation erhalten wir tiefe Einblicke in die einzigartige Physiologie unserer Athleten", erklärt Manuel Fasnacht. Basierend auf dieser Diagnostik erstellt er einen Trainingsplan, der an Effektivität nicht zu übertreffen ist. "Dabei orientieren wir uns nicht nur an schnellen Erfolgen, sondern achten auch gezielt darauf, dass unsere Kunden ihn unkompliziert in ihren Alltag integrieren können. Im Bedarfsfall lässt er sich zudem schnell an Alltagsgeschehnisse anpassen", verrät er. Die ernährungs- und mindsetspezifische Beratung rundet das Angebot von COACHME ab. "Nur wer gleichzeitig seinen athletischen Lifestyle optimiert und mentale Stärke aufweist, kann dauerhaft sein Leistungspotenzial abrufen", erklärt der ehemalige Profisportler.Neben dieser individuellen Beratung profitieren die Athleten von der umfassenden Betreuung, die Manuel Fasnacht seinen Kunden bietet. "Unsere Athleten erhalten standardmäßig Zugriff auf unsere exklusive COACHME Academy, wo sie alles über Trainingswissenschaft, Ernährung, Regeneration und Mindset lernen", verrät der Experte. "Zudem haben sie in wöchentlichen Gruppen-Live-Calls die Möglichkeit, Fragen an Fachspezialisten in den Bereichen Trainingswissenschaft, Performance-Psychologie und Sporternährung zu stellen." Ebenso können die Athleten dabei von den Erfahrungen der anderen Teilnehmer profitieren und in kurzer Zeit wertvolle Einsichten gewinnen.Mit Erfahrung und Leidenschaft zum optimalen CoachingDie Methode von Manuel Fasnacht von COACHME funktioniert - das beweisen zahlreiche bemerkenswerte Kundenerfolge. Unter anderem hat der Unternehmer diverse Mountainbike-Profis an die Weltspitze herangeführt. "Im vergangenen Jahr sind zwei von mir betreute Athleten gleichzeitig auf dem Weltcup-Podium gestanden. Es gibt nur wenige Coaches, die das mit ihren Athleten erreicht haben", verrät Manuel Fasnacht. Doch auch Hobbyathleten kommen bei ihm auf ihre Kosten: "Zum Beispiel fiel es einem Rettungshelfer schwer, Beruf und Familie in Einklang zu bringen. Für sein Training hat er oft keine Zeit gefunden, bevor er sich an uns gewandt hat", verrät der Experte. "Eine Erkrankung und damit verbundene Formverluste waren die Auslöser, warum sich dieser Athlet von uns coachen ließ. Er wollte trotz dieses Lebenseinschnitts sein athletisches Leistungspotenzial wieder erreichen - und das hat er bei uns durch unsere kompakten, zielgerichteten Betreuung geschafft."Der Erfolg COACHME basiert neben dem ausführlichen Fachwissen auf der Leidenschaft von Manuel Fasnacht, die er als ehemaliger Profisportler in die Beratung mitbringt. Seine sportliche Laufbahn hat er als Mountainbike-Fahrer begonnen und durch seine Erfolge die höchste Liga - den Elite-Weltcup - erreicht. Fasziniert von Datenanalyse und Leistungsmessung im Radsport, entwickelte er eine Leidenschaft für den analytischen Aspekt der Leistungssteigerung. Während seiner eigenen Karriere arbeitete er mit verschiedenen Coaches zusammen, eignete sich vielfältiges Wissen an und lernte von den Profis, wie er alles aus seinem Leistungspotenzial herausholen kann.Nach seinem Rückzug aus dem professionellen Sport gründete Manuel Fasnacht sein eigenes Coaching-Unternehmen und beschäftigt mittlerweile ein ganzes Team aus Experten und Sportwissenschaftlern. "Durch mein praktisches Know-how möchte ich Profis, Amateuren und Hobbyathleten im deutschsprachigen Raum zeigen, dass sie sich für kleine Erfolge nicht tagtäglich abmühen müssen. Mit einer wissenschaftlich fundierten Strategie sind selbst die großen Erfolge zum Greifen nah", so Manuel Fasnacht abschließend.Sie erhoffen sich mehr von ihren sportlichen Erfolgen und möchten endlich Ihr volles athletisches Leistungspotenzial ausschöpfen? 