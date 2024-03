Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag ein weiterer freundlicher Handelstag ab. Der DAX wird zum Auftakt rund 0,04 Prozent höher bei 17.970 Zähler taxiert. Damit bleibt das Börsenbarometer in Reichweite des jüngsten Rekordhochs von 18.001 Punkten. Folgende Themen könnten die Kurse am heutigen Handelstag zudem beeinflussen.1. Vorgaben von der Wall StreetAn den amerikanischen Aktienmärkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...