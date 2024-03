Bayer sieht sich in den USA weiterhin mit zehntausenden Glyphosat-Klagen konfrontiert. Seit Jahren bekommt der Konzern das Problem nicht nachhaltig in den Griff. Das Management rund um CEO Bill Anderson will das ändern und spielt offensichtlich mehrere Szenarien durch, um endlich eine Lösung der Causa Glyphosat herbeizuführen.Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg erwägt Bayer Insidern zufolge ein umstrittenes juristisches Manöver, mit dem die Verfahren vor einen US-Konkursrichter gebracht und damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...