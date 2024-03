Was ist besser als Bitcoin? Noch mehr Bitcoin! Nach diesem Motto handelt Michael Saylor, Mitgründer und Executive Chairman des Softwarekonzerns MicroStrategy. Bereits seit Sommer 2020 investiert der Bitcoin-Superbulle mit seiner Firma in die Digitalwährung, doch angesichts deren aktueller Rekordjagd gibt er nun richtig Gas.Am gestrigen Mittwoch hat MicroStrategy die Platzierung einer weiteren Wandelanleihe angekündigt, die 500 Millionen Dollar in die Kasse spülen soll. Verwendungszweck: Bitcoin.Es ...

